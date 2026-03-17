Hrvatska viceprvak EU u inflaciji: Cijene stanovanja i energije skočile čak 10,2 posto, evo što je još najviše poskupjelo

Inflacija u Hrvatskoj u veljači ove godine iznosila je 3,8 posto na godišnjoj razini, dok je na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj, porasla za 0,3 posto, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku.

Istodobno, podaci Eurostata otkrivaju kako je prosječna inflacija u eurozoni znatno niža i procjenjuje se na 1,9 posto, što znači da Hrvatska i dalje bilježi gotovo dvostruko višu stopu rasta cijena.

Stanovanje i energija i dalje najveći udar

Najveći rast cijena u Hrvatskoj i dalje se odnosi na osnovne životne troškove. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva – čak 10,2 posto.

Riječ je o kategoriji koja najviše opterećuje kućne budžete, a kontinuirani rast cijena energenata i režija i dalje je glavni generator inflacije.

Značajan rast bilježe i druge kategorije:

alkoholna pića i duhan poskupjeli su za 7,7 posto

restorani i usluge smještaja za 6,3 posto

zdravstvo za 3,8 posto

rekreacija, sport i kultura za 3,7 posto

osobna njega i razne usluge za 3,4 posto

hrana i bezalkoholna pića za 2,9 posto

S druge strane, određene kategorije ublažile su ukupni rast cijena – primjerice, obrazovanje je pojeftinilo za 1,6 posto, a pokućstvo i oprema za kućanstvo za jedan posto.

Na mjesečnoj razini najviše poskupjeli osiguranje i prijevoz

U odnosu na siječanj, najveći rast cijena zabilježen je kod usluga osiguranja i financijskih usluga, koje su poskupjele za 2 posto. Slijedi prijevoz s rastom od 1,3 posto te rekreacija, sport i kultura s 1,1 posto.

Istodobno su pale cijene odjeće i obuće za 2,2 posto, kao i cijene u segmentu informacija i komunikacija.

Hrvatska iznad europskog prosjeka

Prema procjeni Eurostata, inflacija u eurozoni u veljači iznosi 1,9 posto, uz blagi rast u odnosu na siječanj (1,7 posto).

Najveći doprinos inflaciji u eurozoni dolazi iz sektora usluga, gdje cijene rastu 3,4 posto, dok su energenti i dalje u padu (-3,2 posto), što značajno ublažava ukupnu inflaciju.

Usporedno gledano, Hrvatska se sa stopom od 3,9 posto (prema harmoniziranom indeksu) nalazi među zemljama s višom inflacijom u Europskoj uniji, uz države poput Slovačke i Estonije.

Razlike u strukturi inflacije

Dok eurozona inflaciju trenutno bilježi prvenstveno kroz rast cijena usluga, Hrvatska i dalje osjeća snažan pritisak kroz troškove stanovanja i energije.

To znači da građani u Hrvatskoj veći dio rasta cijena osjećaju kroz osnovne životne potrebe, što dodatno opterećuje kućne budžete.

U idućim mjesecima ključan će biti trend cijena energenata i usluga, koji će uvelike odrediti hoće li inflacija nastaviti padati ili će se zadržati na povišenim razinama.