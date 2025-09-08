Hrvatska večeras igra s Crnom Gorom. Evo gdje gledati utakmicu

Hrvatska reprezentacija startala je trima pobjedama u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026., a večeras od 20:45 igra svoju četvrtu utakmicu. Suparnik na stadionu u Maksimiru bit će joj reprezentacija Crne Gore, a utakmica se igra uz izravan prijenos na kanalu Nova TV.

Momčad izbornika Zlatka Dalića kvalifikacije je otvorila pobjedom 7:0 protiv Gibraltara i s 5:1 protiv Češke. Rujanski dio kvalifikacija započet je teško izborenom pobjedom 1:0 protiv Farskih otoka, a pred Hrvatskom je sad novi izazov protiv reprezentacije čiji je izbornik Robert Prosinečki, piše Index.

Modrić najavio utakmicu

Na jučerašnjoj konferenciji za medije kapetan reprezentacije Luka Modrić osvrnuo se na pobjedu protiv Farskih otoka i najavio današnji dvoboj.

"Nismo odigrali najbolju utakmicu, toga smo svjesni. Ne tražimo alibije, ali teren i uvjeti nisu bili najbolji za igranje. Nismo navikli igrati na umjetnim travama, to je rijetkost da se igra po takvom terenu. Nismo se dobro prilagodili i nismo odigrali pravu utakmicu. Mislili smo da će ići to lakše, ali najbitnija su tri boda. Ne treba uživati u ljepoti nego moramo ostvariti cilj, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo. Kako nas nakon Češke nije trebalo dizati u visine, tako i nakon ove utakmice ne treba raditi drame. Izvući ćemo pouke. I druge momčadi će se tamo namučiti", istaknuo je i dodao:

"Očekuje nas teška i nezgodna utakmica, morat ćemo biti na 100 posto naših mogućnosti. Crnogorci imaju dobru momčad, dosta talenta, kao i sve momčadi s ovog podneblja. Izdvojio bih Jovetića, Krstovića, Savića. Morat ćemo biti na visini zadatka, a nema razloga da ne budemo."