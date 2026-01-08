Hrvatska večeras igra protiv Njemačke, evo gdje možete gledati utakmicu

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20:30 u Areni Zagreb protiv Njemačke igra prvu od dvije generalne probe uoči predstojećeg Europskog prvenstva.

Izabranici Dagura Sigurdssona nakon pobjede protiv Sjeverne Makedonije (26:23) od 28. prosinca, ostvarene u kombiniranom sastavu, sada će nastupiti u najjačem izdanju. S druge strane bit će Njemačka, aktualni olimpijski viceprvak, što hrvatskoj reprezentaciji donosi ozbiljan test u završnoj fazi priprema za Euro.

Prijenos prijateljske utakmice Hrvatske i Njemačke možete pratiti na RTL-u.