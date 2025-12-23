Hrvatska ulaže u najmlađe: Počela provedba projekata za predškolce i osnovce

Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu javnog poziva Ministarstva demografije i useljeništva „Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama“.

Ugovore su korisnicima uručili ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i državna tajnica dr. med. Željka Josić, čime je službeno započela provedba projekata usmjerenih na unaprjeđenje kvalitete života djece i obitelji diljem Republike Hrvatske.

Cilj javnog poziva je osigurati dostupne, sigurne i kvalitetne edukativne, kulturne i sportske sadržaje za djecu predškolske dobi te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, a aktivnosti će se provoditi od početka školske godine 2025./2026. do početka školske godine 2026./2027. Poseban naglasak stavljen je na jačanje lokalnih zajednica i stvaranje jednakih prilika za djecu, neovisno o mjestu njihova odrastanja.

Ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 5 milijuna eura, a financiranje je ostvarilo 95 županija, gradova i općina, koje će sredstva koristiti za provedbu raznovrsnih programa prilagođenih potrebama djece i obitelji u svojim sredinama.

Tom prigodom ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost ulaganja u najmlađe:

„Ulaganje u djecu nije trošak, već najvažnija investicija u budućnost našeg društva. Ovim programom želimo osigurati da svako dijete, bez obzira gdje živi, ima pristup kvalitetnim sadržajima koji potiču razvoj, kreativnost i zdrave životne navike. To je temelj snažne demografske i društvene obnove Hrvatske.“

Svečano potpisivanje ugovora predstavlja još jedan korak u provedbi demografskih mjera usmjerenih na potporu obiteljima i stvaranje poticajnog okruženja za odrastanje djece u lokalnim zajednicama.