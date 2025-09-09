Hrvatska ubrzo dobiva novog borca u UFC-u? Evo kada veliki talent ima meč karijere

Đani Barbir (7-0), jedan od najperspektivnijih hrvatskih MMA boraca i aktualni FNC prvak srednje kategorije, doznao je datum i protivnika na Dana White’s Contender Seriesu (DWCS), što bi mogao biti ključni korak prema ostvarenju njegovog sna, ulaska u UFC. Barbir će se u utorak, 23. rujna boriti protiv Mantasa Kondratavičiusa (7-1).

Kondravitičius je krenuo kao kickboksač te se 2021. godine prebacio u MMA. Krenuo je s pet uzastopnih pobjeda, prije nego što ga je Virgil Augen pobijedio gušenjem u francuskoj organizaciji Ares. Nakon toga je ostvario još dvije pobjede, posljednju u ožujku 2025. godine, piše Index.

Nije izgubio u profesionalnoj karijeri

Barbir je dugo bio na radaru UFC-a i njegovi vrhunski dosadašnji rezultati mogli bi biti nagrađeni ugovorom s UFC-om. Dosad je ostvario profesionalni omjer od 7-0, a posljednju pobjedu upisao je u studenom prošle godine kada je atraktivnim gušenjem svladao Tomislava Spahovića. Iako je od tada čekao novu obranu FNC pojasa, planirani meč protiv iskusnog Poljaka Piotra Strusa na FNC 23 priredbi u Beogradu otkazan je zbog Barbirove ozljede.

DWCS je platforma na kojoj talentirani borci iz cijelog svijeta imaju priliku impresionirati Danu Whitea i izboriti ugovor s UFC-om. Barbir je u više navrata isticao da mu je cilj doći do samog vrha UFC-a, ali i da ne želi žuriti s prijelazom na najveću svjetsku scenu. U intervjuima je naglašavao kako želi nastaviti napredovati kroz FNC i s vremenom se dokazati protiv najboljih, ali da je spreman prihvatiti izazov kad god mu se pruži prilika.

Hrvatska bi mogla dobiti trećeg aktivnog UFC borca

Njegov potencijal prepoznat je i izvan regije, a nastup na DWCS-u bio bi veliko priznanje za hrvatski MMA. Ako impresionira Whitea, Hrvatska bi dobila trećeg aktivnog predstavnika u najjačoj MMA organizaciji jer se tamo već nalaze Ivan Erslan i Ante Delija.

Erslan se bori u poluteškoj kategoriji i dosad je izgubio oba meča odlukom sudaca te će se 27. rujna boriti protiv Jimmyja Crute na priredbi u australskom Perthu, dok je Delija prošlog vikenda debitirao pobjedom nokautom protiv Marcina Tybure u prvoj rundi.