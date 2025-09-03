Hrvatska u prvih osam mjeseci ostvarila rast turističkih dolazaka od 2 posto

Prema prvim nepotpunim podacima sustava eVisitor, u Hrvatskoj je tijekom prvih osam mjeseci ove godine ostvareno 17,2 milijuna dolazaka i 89,8 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja rast od +2 posto u dolascima i +0,5 posto u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno preko 86 milijuna noćenja, na kontinentu gotovo 2 milijuna noćenja, dok je u gradu Zagrebu ostvareno 1,8 milijuna noćenja.

„Hrvatski turizam bilježi rekordne rezultate i kada govorimo o turističkom prometu i kada govorimo o potrošnji. Zadovoljni smo ostvarenim, iako prostora za napredak još imamo, a posebno u kontekstu daljnje stabilizacije cijena, koja ostaje ključan faktor i u ostatku godine, ali i u pripremama za sljedeću godinu. Turizmom upravljamo prema načelima održivosti kao što je i definirano strateškim i zakonodavnim okvirom. Paketom zakona u trokutu porezne, prostorne i turističke politike, koji su na snagu stupili ove godine stvaramo održivu strukturu smještajnih kapaciteta“, izjavio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, tijekom prvih osam mjeseci je najviše noćenja ostvareno u Istri (25,2 milijuna noćenja što je +0,3 posto), Splitsko-dalmatinskoj županiji (16,9 milijuna noćenja što je +0,6 posto) te na Kvarneru (15,2 milijuna noćenja što je +0,1). Potom slijede Zadarska (13,2 milijuna noćenja što je +0,2 posto), Dubrovačko-neretvanska (7,2 milijuna noćenja što je +1,5 posto), Šibensko-kninska (5,5 milijuna noćenja što je na razini lanjskog rezultata) te Ličko-senjska županija (3 milijuna noćenja što je +1,4 posto). Gledano prema destinacijama, tijekom prvih osam mjeseci najviše je noćenja ostvareno u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Umagu te Splitu.

„Tijekom glavnog ljetnog dijela turističke godine, odnosno tijekom srpnja i kolovoza uspješno smo zadržali pozitivne pokazatelje koji se odnose na kumulativno razdoblje od siječnja do kraja kolovoza što potvrđuje da Hrvatska ima stabilnu poziciju na međunarodnom turističkom tržištu. S obzirom na dobre najave partnera i povratne informacije s tržišta, u nadolazećoj posezoni očekujemo trendove koji će dodatno učvrstiti rezultat na razini cijele godine. Posebno nas veseli doprinos domaćeg tržišta u ukupnim rezultatima, kao i doprinos pojedinih dalekih tržišta, posebice SAD-a s kojeg smo tijekom prvih osam mjeseci ostvarili gotovo 600 tisuća dolazaka, čime Amerikanci po prvi put u povijesti ulaze među naših top 10 gostiju po kriteriju ostvarenih dolazaka u ovom razdoblju godine“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, u prvih osam mjeseci najviše noćenja su ostvarili turisti s tržišta Njemačke (17,2 milijuna noćenja), Hrvatske (11,2 milijuna noćenja), Slovenije (9,5 milijuna noćenja) i Austrije (6,5 milijuna noćenja). Kada pak promatramo realizirana noćenja po vrstama smještajnih objekata, najaviše je noćenja ostvareno u objektima u domaćinstvu (33,9 milijuna noćenja), hotelima (19,6 milijuna noćenja), te u kampovima (17,7 milijuna noćenja).

Promatrajući turističke rezultate ostvarene tijekom glavnih ljetnih mjeseci, odnosno u srpnju i kolovozu, u navedenim je mjesecima u Hrvatskoj realizirano 9,6 milijuna dolazaka te preko 60,4 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja zaostatak u dolascima -0,5 posto te u noćenjima od -1,3 posto. Prezentacija rezultata turističke godine_3_9_2025