Hrvatska u Europskom parlamentu predstavljena kao primjer strateškog i institucionalnog odgovora na demografske izazove

Na inicijativu zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak (HDZ/EPP), članice međuskupine za demografiju, u Bruxellesu je danas u organizaciji međuskupine održana konferencija „O demografiji: europski i nacionalni odgovori na demografsku zimu“. Kao glavni govornici sudjelovali su ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić te povjerenica Europske komisije Dubravka Šuica.

Konferencija je bila prigoda za predstavljanje hrvatskog modela demografskih politika kao uspješnog primjera institucionalnog i strateškog pristupa suočavanju s demografskim izazovima na nacionalnoj razini, osobito s obzirom na činjenicu da je Hrvatska jedna od rijetkih država članica koja provodi ovako snažne i sveobuhvatne demografske mjere.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Eurozastupnica Glavak naglasila je da demografija prelazi okvire tradicionalnih javnih politika te je pozvala na sustavan, institucionalan i dugoročan pristup rješavanju izazova. Istaknula je izdašan proračun Vlade Republike Hrvatske za demografske politike, koji u 2026. iznosi 822 milijuna eura, što predstavlja rast od 18 % u odnosu na 2025. godinu, kada je izdvojeno 698 milijuna eura. „Demografija nije pitanje koliko nas ima, nego vjerujemo li dovoljno u vlastitu budućnost da bismo je stvarali“, ocijenila je Glavak.

Ministar Šipić osvrnuo se na Strategiju demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2033. Iznio je podatke prema kojima je prošle godine za rodiljne i roditeljske potpore isplaćeno više od 528 milijuna eura, uz značajno povećanje naknada i potpora za novorođenčad te produljenje plaćenog očinskog dopusta. „To je potvrda da teme koje danas otvaramo u Hrvatskoj imaju europsku dimenziju i mogu biti dio šireg rješenja“, naglasio je.

Povjerenica Šuica naglasila je da je demografija i dalje jedno od ključnih područja njezina portfolija. Osvrnula se pritom na Komisijine strategije intergeneracijske pravednosti, planove za dugovječnost i redovita izvješća o demografskim trendovima. Istaknula je potrebu za suradnjom na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te dodala da rješenja zahtijevaju srednjoročni i dugoročni pristup.

Supredsjedateljica međuskupine Romana Tomc (EPP) rekla je da demografija prepoznata kao ozbiljan problem te naglasila važnost financijske podrške obiteljima i uspostavljanja ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Upozorila je na aktualnu političku situaciju u svojoj državi, Sloveniji, gdje je ukinut ured za demografiju, istaknuvši da to stvara problem političke nestabilnosti i nedostatka kontinuiteta.

Među sudionicama konferencije bili su još supredsjedatelji međuskupine Paolo Inselvini (ECR) i Vasile Dîncu (S&D), potpredsjednica Europskog parlamenta Antonella Sberna (ECR), brojni zastupnici raznih političkih opcija, predstavnici stručne zajednice i mnogi drugi.

Eurozastupnica Glavak je od 2024. godine članica Međuskupine Europskog parlamenta za demografiju. Međuskupine služe kao forum za neformalnu razmjenu mišljenja o određenim temama među različitim političkim skupinama te za promicanje dijaloga između zastupnika i civilnog društva.

Europska pučka stranka (EPP) snažno se zalaže za sustavan i dugoročan pristup demografskim politikama, polazeći od stajališta da je riječ o jednom od ključnih strukturnih izazova koji određuje gospodarsku konkurentnost, socijalnu koheziju i sigurnost Europe. Demografske promjene, uključujući pad nataliteta, starenje stanovništva i depopulaciju pojedinih regija, zahtijevaju koordinirano djelovanje na europskoj i nacionalnoj razini, uz poštivanje načela supsidijarnosti.

Podsjetimo, na sastanku čelnika EPP-a, Leaders’ Retreatu održanom u siječnju u Zagrebu, usvojena je posebna Deklaracija o demografskoj obnovi, kojom je potvrđena politička predanost jačanju obiteljskih politika, održivosti mirovinskih i zdravstvenih sustava, potpori mladim obiteljima te revitalizaciji regija pogođenih depopulacijom i odljevom talenata.