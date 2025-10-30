Hrvatska u cijelosti zabranjuje mobitele u školama?

Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić predlaže zakonsku zabranu korištenja mobitela u školama, dok Ministarstvo obrazovanja smatra da je dovoljan pravilnik.

Selak Raspudić: "Vrijeme je da postignemo konsenzus i zaštitimo našu djecu"

U Hrvatskom saboru danas je održana rasprava o prijedlogu Marije Selak Raspudić, koja traži da se zakonom zabrani uporaba mobitela u školama, osim za edukativne i zdravstvene svrhe.

Naglasila je da su istraživanja pokazala kako pretjerano korištenje pametnih telefona negativno utječe na mentalno zdravlje djece, njihove odnose i obrazovne rezultate.

“Vrijeme je da postignemo politički konsenzus i uhvatimo korak s europskim trendovima kako bismo zaštitili našu djecu”, istaknula je Selak Raspudić, dodajući da su Belgija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo već uvele slične mjere s pozitivnim rezultatima.

Zastupnica smatra kako različita pravila po školama stvaraju neujednačenost među učenicima te da je nužno uvesti zakonski okvir, a ne samo odredbe pravilnika.

HDZ: “Namjera je dobra, ali pogriješili ste propis”

Zastupnici HDZ-a pozdravili su otvaranje teme, ali su poručili da je rješenje u pravilniku, a ne u zakonu.

“Ova se problematika ne rješava zakonom, nego pravilnikom,” rekla je Majda Burić (HDZ) .

. “Pitanje korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija već je regulirano postojećim pravilnikom,” dodala je Vesna Bedeković (HDZ).

Prema mišljenju Vlade RH, prijedlog Selak Raspudić nije potrebno prihvatiti jer 95 posto osnovnih škola već ima interno uređeno korištenje mobitela.



Državna tajnica Zrinka Bikić Mužinić istaknula je da je ključ u edukaciji roditelja koji trebaju nadzirati djecu i spriječiti da s mobitelima idu na spavanje.

Stručnjaci: “Djeci treba ponuditi sadržaj, ne samo zabraniti mobitele”

Psihologinja Tanja Sever upozorila je da sama zabrana nije dovoljno rješenje:

“Djeci treba ponuditi sadržaj, ne samo oduzeti mobitel.”

Slično smatra i Tanja Sokolić (SDP), koja naglašava da se o korištenju mobitela mora govoriti sveobuhvatno, kroz edukaciju i promjenu pristupa, a ne samo kroz disciplinu.

Zastupnik Krešimir Čavaj (DOMiNO) upozorio je da bi potpuna zabrana mogla dovesti do zlouporaba, dok Dalibor Paus (IDS) smatra da je važnije da odrasli daju primjer i predlaže povratak domaćinstva i više tjelesne kulture u škole.

S prijedlogom se složio i Marin Miletić (Most), dodajući kako “naši klinci više ne znaju ni jaje ispeći”.

Oporba traži sustavna rješenja i zaštitu djece od digitalnih rizika

Ivana Kekin (Možemo) podržava zabranu mobitela u osnovnim, ali ne i u srednjim školama. Upozorila je na rastuće probleme mentalnog zdravlja djece te istaknula da “digitalni svijet ne smije biti divlji zapad djetinjstva”.

Dario Zurovec (NZ) poručio je da “škola treba biti prostor znanja, a ne ekrana”, dok je Selak Raspudić na kraju rasprave izrazila zadovoljstvo što je tema izazvala široku diskusiju:

“Srce mi je puno jer se konačno razgovaralo o nečemu konkretnom i suvremenom.”

Nezavisna zastupnica zaključila je da je cilj njezina prijedloga standardizirati pravila u svim školama te osigurati zakonsku sigurnost umjesto oslanjanja na parcijalne odluke.