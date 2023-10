HRVATSKA – TURSKA 0-1: Lob i prvijenac Yilmaza doveo Turke u vodstvo 

Hrvatska večeras od 20:45 na Opus Areni igra protiv Turske utakmicu 7. kola u skupini D kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Hrvatska je u pobijedila Tursku u 2. kolu rezultatom 0:2, a oba je gola postigao Kovačić. Izbornik Dalić u ovom susretu ne može računati na ozlijeđenog Perišića, Kramarića i Ivanušeca.

U 2. su minuti zaprijetili Turci preko Yilmaza, a Livaković je odbio u korner. Šest minuta zatim Modrić je ubacio iz kornera, no Šutalo je gađao preko vratnice. s druge je strane zaprijetio Aktürkoğlu, Livaković je bio na mjestu. U 10. je minuti lijevom opucao Pašalić, lopta je završila u bloku. Dvije minute kasnije požutio je Brozović. Minutu zatim Livaković je ostao ležati nakon sraza s turskim igračem, intervenirala je liječnička ekipa, a hrvatski je golman nastavio s igrom.

U 16. minuti požutio je i Yilmaz. U 21. je minuti pokušao Kovačić na Modrićevu asistenciju, ali Çakir je bio na svom mjestu. Šest je minuta kasnije Barišić ubacio i izborio korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Turaka.

U 30. minuti Turska prelazi u vodstvo: Livaković je izišao sa svog gola, a Yilmaz je nakon duge lopte prebacio vratara Hrvatske i zabio prvijenac za vodstvo 1:0. Uslijedila je poduža VAR provjera potencijalnog zaleđa, no nije ga bilo i pogodak je priznat. Četiri minute zatim požutio je Barišić. U 38. minuti pokušao je Brekalo prizemnim ubačajem u peterac, no obrana gostiju bila je dobro postavljena. Četiri minute potom Kadioğlu je pronašao Aktürkoğlua koji je iz prve pucao pored vratnice. U drugoj od tri minute sučeve nadoknadi opucao je Musa, ali Çakir je obranio. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, pa su Turci otišli na odmor s prednošću iz 30. minute.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Barišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Musa, Brekalo

Klupa: Labrović, Ivušić, Erlić, Majer, Vlašić, Moro, Petković, Sosa, Beljo, Vida, Juranović

TURSKA: Çakir - Kadioğlu, Akaydin, Bardakci, Özkaçar - Yüksek, Özcan - Kahveci, Çalhanoğlu, Aktürkoğlu - Yilmaz

Klupa: Bayindir, Özbir, Çelik, Kökçü, Tosun, Elmali, Yildiz, Akbaba, Kutlu, Yildirim, Akgün, Ayhan