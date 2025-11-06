Hrvatska trijumfirala na Wanderlust Reader Travel Awards sa šest nagrada

Hrvatska je još jednom osvojila srca britanskih putnika, a da je tome tako najbolje potvrđuje čak šest nagrada Wanderlust Reader Travel Awards, koje je naša zemlja osvojila u sklopu 24. dodjele ovih prestižnih priznanja. Svečana ceremonija održana je sinoć u legendarnom National Galleryju u Londonu, a nagrade za najbolje svjetske destinacije i turističke ponude dodijeljene su na temelju glasova više od četiri milijuna čitatelja časopisa Wanderlust.

Hrvatska je tako od strane milijunske publike proglašena drugom najpoželjnijom europskom zemljom, dok su hrvatski otoci zauzeli četvrto mjesto među najpoželjnijima u Europi. Zvijezda večeri bio je Dubrovnik, koji je osvojio titulu drugog najpoželjnijeg europskog grada, ali i Posebnu nagradu za održivi turizam. Također, zapažen uspjeh postigli su Dubrovačko-neretvanska županija i Istra, zauzevši šesto i sedmo mjesto u kategoriji najpoželjnijih europskih regija, čime su još jednom potvrdili svoju iznimnu raznolikost, ljepotu, ali i trajnu privlačnost hrvatskih obalnih i kontinentalnih destinacija.

Svečanost, koju je vodio poznati televizijski voditelj, avanturist i autor Simon Reeve, okupila je vodeće predstavnike svjetske turističke industrije. Hrvatska je tijekom večeri bila u središtu pozornosti, potvrdivši svoj status jedne od najdinamičnijih i najomiljenijih europskih destinacija prema izboru čitatelja Wanderlusta.

„Osvojene nagrade predstavljaju iznimno priznanje hrvatskom turizmu, ali i potvrdu da Hrvatska kontinuirano jača svoj ugled kao jedna od najpoželjnijih i najkvalitetnijih europskih destinacija. Posebno nas veseli činjenica da su britanski putnici prepoznali ne samo ljepotu naše obale i otoka, već i napore koje ulažemo u održivost, očuvanje autentičnosti i podizanje kvalitete doživljaja. Čestitam svim nagrađenim destinacijama te sam siguran kako je ovo snažan poticaj za sve nas u daljnjoj promociji Hrvatske kao zemlje iznimne prirodne ljepote, bogate kulture i toplog gostoprimstva“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.