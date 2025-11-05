Hrvatska stranka prava: "Vratimo knjige u staru gradsku jezgru Splita"

Povodom najnovijih događanja u Splitu koja su uzburkala cjelokupnu, ne samo splitsku već i mnogo širu javnost, odlučili smo ne politizirati i praviti se mirotvorci kao što to rade oni koji su imali priliku u četiri godine nešto napraviti, a u tome nisu uspjeli bilo iz neznanja, nebrige ili nečega trećega - poručili su na početku priopćenja za medije iz Hrvatske stranke prava.

U nastavku prenosimo priopćenje:

- S obzirom da smo u mjesecu hrvatske knjige, nacionalne književno-kulturne manifestacije posvećene knjigama i knjižarstvu, koja se već 25 godina održava u svim hrvatskim gradovima, od 15. listopada do 15. studenog, apeliramo na povratak knjige u staru gradsku jezgru.

Kada je ključ u bravu stavila i legendarna knjižara Morpurgo govorilo se da Grad Split neće protjerati knjižare iz centra grada. Svi se sjećamo koliko se govorilo da će Grad pomoći vratiti knjige u knjižaru Morpurgo, jednu od tri najstarije knjižare u Europi koja je na Pjaci radila od 1860. godine.

Nekoliko godina kasnije iz centra su nestali antikvarijati u koje su Splićani rado odlazili te ih nema više ni u Varošu niti u Getu. Nema više ''Nostrimusa'', a nema niti ''Misala'' u Ban Mladenovoj ulici koji je bio okupljalište intelektualne elite poput Luke Paljetka, Jakše Fiamenga i Tonka Maroevića. Odlaskom posljednjeg antikvarijata u Križevoj ulici, grad kao da je ostao bez duše te je očito nekontrolirana apartmanizacija uzela danak i pogodila taj najslabiji sektor kulture.

Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj

Istraživanja pokazuju da je čitateljska kultura u Hrvatskoj na relativno niskim razinama, a to je jako loše. Nije potrebno posebno isticati koliko je čitanje potrebno čovjeku koji tako stječe temeljne kompetencije, intelektualne vještine i znanje te opću kulturu. Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj koji mu pomaže u osobnom razvoju i održavanju mentalnog zdravlja te ulaganjem u taj sektor ulažemo u svoju budućnost i omogućujemo mladima stjecanje novih znanja i vještina. Potičući kulturu čitanja pridonosimo zdravijem i kulturno razvijenijem društvu. Nije dobro kada se razvojna politika grada orijentira samo na masovni turizam i komercijalne sadržaje odnosno kada se centar grada pretvori u spavaonice, noćne klubove i fast food destinacije. Želimo da Split bude grad kulturnog, a ne masovnog turizma. Micanjem knjiga iz stare gradske jezgre mijenja se identitet grada i njegovo lice. Svakako da nam trebaju kafići i restorani, ali jednako tako trebaju nam kulturni, rekreativni i drugi sadržaji. Grad mora voditi računa o svim segmentima društva i svim potrebama svojih građana, a ne smije se prednost davati sadržajima koji pridonose isključivo razvoju masovnog turizma.

Što tu Grad može učiniti?

Grad može u centru grada napraviti prenamjenu određenog broja gradskih prostora. Slobodne prostore može prenamijeniti za djelatnost knjižarstva kako se ne bi svaki kvadratni metar pretvorio u apartmane i ugostiteljske radnje. Može raspisati natječaj za zakup gradskih prostora kojima će namjena biti vezana uz knjige ili organizirati u Đardinu i drugim prigodnim lokacijama na javnim površinama sajmove knjiga, pa čak ukoliko ima interesa i u gradskim kotarevima. Može u natječaju za dodjelu proračunskih sredstava dodati stavku potpore antikvarijatima, a ne samo knjižnicama, odnosno kulturnim institucijama i udrugama. Da bi opstali antikvarijati trebaju potporu grada kao ravnopravni partneri u kulturi.

Moramo biti svjesni da bez knjige nema ni kulture te pronaći načine da vratimo knjige u staru gradsku jezgru jer su one jamac kulturnog identiteta grada. Upravo zbog toga različitim poticajnim mjerama želimo omogućiti našim sugrađanima da čitaju knjige, prije svega u centru grada da bi se nakon turističke sezone život vratio na trgove i ulice, ali i u svim kotarevima gdje postoji potreba za kulturnim centrima i antikvarijatima, koji su ne samo mjesta knjige nego i druženja i kulturnih događanja. Neka manifestacije kao što su Noć knjige i Mjesec knjige traju cijelu godinu.

Uistinu nam je žao što prošla gradska vlast koja se navodno zalaže za Split kao grad kulture u četiri godine svojeg mandata nije ništa pozitivno niti kvalitetno učinila po tom pitanju. Iskreno se nadamo i vjerujemo da će nova gradska vlast imati više sluha i razumijevanja te nešto konkretno i pozitivno napraviti u smjeru da Split ne izgubi dušu, a odlaskom posljednjih knjižara i antikvarijata to mu se događa. Mi ćemo kao Hrvatska stranka prava sve budno pratiti, davati prijedloge i inicijative te ustrajati na tome da se knjiga vrati u centar grada - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Hrvatska stranka prava Split.