Hrvatska se bori za medalje na ZOI: Tri naša skijaša u posljednjoj disciplini

Alpski skijaši privode kraju svoj nastup na Zimskim olimpijskim igrama – preostala je još samo utrka slaloma. Hrvatsku će predstavljati sva trojica naših skijaša.

Samuel Kolega nosit će startni broj 21, Filip Zubčić, koji je u veleslalomu zauzeo 14. mjesto, kreće s brojem 25, dok će Istok Rodeš startati kao 32. U Bormiju su već održani spust, superveleslalom, timska kombinacija i veleslalom, a slalom je posljednja disciplina na rasporedu.

Slalomska staza konfiguracijski je relativno jednostavna – započinje kraćom strminom, nakon čega slijedi ravniji dio s nekoliko valova. Očekuje se da će podloga biti zahtjevnija i tvrđa nego na slalomu u sklopu kombinacije.

Na startu će biti čak 96 skijaša. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga je na rasporedu u 13:30.