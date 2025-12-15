Hrvatska predala zahtjev za osmu isplatu od 897 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Vlada Republike Hrvatske je danas Europskoj komisiji predala zahtjev za isplatom osme rate iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u iznosu od 897 milijuna eura, temeljem ispunjenih svih 17 predviđenih pokazatelja iz Nacionalnog plana za opravak i otpornost.

Hrvatska je jedna od tri države Europske unije koje su do sada podnijele osmi zahtjev za isplatom, a ujedno jedina koja je u osam zahtjeva ispunila sve predviđene pokazatelje, njih ukupno 253 od planirana 253, što potvrđuje da Vlada intenzivno provodi reforme na dobrobit građana i razvoja gospodarstva.

Najvažnija ulaganja iz ovog zahtjeva odnose se na prototipove potpuno autonomnih i električnih vozila te odgovarajuće testiranje (60 vozila), nadogradnju operativnog informacijskog sustava za praćenje poljoprivrednog zemljišta i uspostava 90 stalnih postaja za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, centralno upravljanje svim parenteralnim pripravcima u 9 bolnica, sustav praćenja i preveniranja nestašica lijekova, izgradnju proširenog plinovoda Zlobin–Bosiljevo i nadogradnju četiri regionalna centara PNUSKOK-a.

Uključujući ovaj zahtjev, od Europske komisije do sada smo zatražili 7,3 milijarde eura od ukupno 10 milijardi eura raspoloživih sredstava za Nacionalni plan oporavka i otpornosti, a do kraja ove godine ukupno isplaćeni iznos u hrvatski proračun dosegnut će 6,4 milijardi eura.