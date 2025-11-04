Hrvatska pošta uvodi novosti, mnogi će odahnuti

Od sljedeće godine građani će moći upravljati i preusmjeravati svoje pošiljke putem digitalnih poštanskih kovčežića, a svi računi i dokumenti postupno će se slati u digitalnom obliku, najavio je predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, prenosi Poslovni dnevnik.

Čulo je predstavio ambiciozne planove državne tvrtke koja trenutačno zapošljava oko 9000 ljudi, ima više od tisuću poštanskih ureda i 500 paketomata. Dnevno se u sustavu obradi između 100 i 120 tisuća paketa, a od 2017. godine plaće zaposlenih porasle su za 80 posto.

Zelena tranzicija i modernizacija logistike

Hrvatska pošta planira do 2040. godine postići nultu stopu emisije stakleničkih plinova. Trenutačno oko 35 posto voznog parka čine električna vozila, a uskoro stiže i 270 novih e-vozila, 255 električnih mopeda i 200 e-trokolica. U pripremi je i novi sustav za obradu pošiljaka koji će dnevno moći obraditi do 250 tisuća paketa.

Unatoč snažnoj konkurenciji na tržištu paketomata, tvrtka najavljuje i širenje kapaciteta – u planu je gradnja visokoregalnog skladišta površine 20 tisuća kvadrata u Velikoj Gorici, daljnja robotizacija poslovanja te izdvajanje kamionskog prijevoza u zasebnu logističku tvrtku.

Digitalni kovčežići za sve građane

Najveća promjena za korisnike odnosi se na digitalizaciju poštanskih usluga. “Tijekom 2026. godine svaki građanin Republike Hrvatske imat će otvoren digitalni poštanski kovčežić. U njega će stizati obavijesti o svakom paketu i preporučenoj pošiljci, a korisnici će moći preusmjeravati pakete te primati dokumente i račune u digitalnom obliku”, rekao je Čulo.

Kako je dodao, riječ je o “transformaciji tradicionalne u digitalnu Poštu”, kojom se planira u potpunosti modernizirati komunikacija između građana, institucija i poslovnih korisnika.