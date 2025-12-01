Hrvatska pošta digla cijene dijela usluga: Ovo trebaju znati svi korisnici

Neke bi dolazak, ali i odlazak paketa idućih dana mogao iznenaditi jer Hrvatska pošta neke svoje usluge poskupljuje i dvostruko,

Direktor korporativnih komunikacija Hrvatske pošte Ilija Radić uživo je u RTL-u Danas otkrio je da poskupljuje servis dostave i preuzimanja paketa koje uglavnom koriste poslovni korisnici: "Dvostruko poskupljuju servis usluga preuzimanja i dostavljanja pošiljaka točno u određeno vrijeme na određenoj na adresi. Uglavnom to koriste poslovni korisnici kako bi bili sigurni da je njihova pošiljka bila uručena točno u određeno vrijeme na određenoj adresi i dostavljena u točno određeno vrijeme. To je premium usluga Hrvatske pošte i iziskuje veće troškove nego obične usluge i zato bi prikladnija cijena bila nešto viša, ako se pogleda i situacija na tržištu. Većina ljudi to ipak ne koristi i njihovo slanje i primanje paketa neće mijenjati cijenu."

Zbog Crnog petka, u poštu je krenula navala petka još od prošlog tjedna. Kaže da je dnevno bilo i više od 100 tisuća paketa. "Samo za Crni petak i vikend bilo je više od 130 tisuća paketa na dan. Ono što se naručivalo na Black Friday dolazi danas i dolazit će narednih dana – sve trake (za razvrstavanje paketa op.a) su pune i rade cijelu noć. Gotovo sa sigurnošću broj obrađenih paketa danas će biti i rekordan u sortirnici", rekao je Radić.

Što kad paket kasni ili ako je oštećen? Radić navodi da je Hrvatska pošta posljednja u lancu i bez obzira na to kada je šteta nastala, u kojem dijelu lanca, obično krivnja padne na Poštu. Potvrđuje da ima kašnjenja, ali da je riječ o promilima, "Onaj kojem paket kasni, znamo što ga znači. Opet, velike svjetske tvrtke ne bi surađivale s nama (preko njih slale pakete op.a) da ne radimo dobro", rekao je.

Na pitanje kad je zadnji rok da se nešto naruči ako želimo biti sigurni da će kao poklon stići do Božića, Radić odgovara - odmah!

"Što prije naruče, prije će doći. Božić je blizu, počeo je Advent", naveo je Radić.