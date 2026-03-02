Hrvatska osvojila broncu na Europskom prvenstvu u Erevanu!

Reprezentacija Hrvatske u sastavu Miran Maričić, Josip Sikavica i Petar Gorša pod vodstvom trenera Siniše Viteza osvojila je broncu na Europskom prvenstvu u streljaštvu u Erevanu u disciplini zračna puška. Naša se reprezentacija (1892,9 krugova) smjestila iza skandinavskih divova, zlatne Norveške s 1895,4 krugova (europski rekord) i srebrne Švedske s 1893,9 krugova, a za 0,1 krugova bolja od četvrte Njemačke.

Olimpijski medaljonoša Maričić je upucao 632,2 krugova, slijedio ga je Sikavica sa 631,9 krugova, dok se Gorša zaustavio na 628,8 krugova. Pojedinačno, Maričić je izborio finale osam najboljih, ušao je kao sedmi i ostao sedmi. Sikavica je bio deveti, dok je Gorša završio na 27. mjestu.

Novi je ovo veliki uspjeh za čuvenu školu Dalmacijacementa, Sikavica i Gorša, kao i trener Vitez, članovi su kluba iz Solina, koji nastavlja proizvoditi medalje s najvećih natjecanja kao na traci.