Hrvatska nije kažnjena zatvaranjem stadiona. Kustić: "Ovo je velika pobjeda!"

Hrvatska i Turska 12. listopada na osječkoj Opus Areni igraju kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo. Postojala je mogućnost da momčad izbornika Zlatka Dalića ugosti Tursku pred praznim tribinama, no UEFA je kaznila HNS s 10 tisuća eura i tisuću gledatelja manje na Opus Areni, uz dvije godine kušnje, a zbog ustaške zastave koja se pojavila na utakmici Hrvatska - Latvija na Rujevici.

Kazna je 10.000 eura, tisuću gledatelja manje i dvije godine kušnje

Hrvatski nogometni savez uoči susreta s Turskom sazvao je press-konferenciju u zagrebačkom hotelu Hilton, a na njoj su bili predsjednik HNS-a Marijan Kustić i voditelj poslova prevencije, sigurnosti i integriteta Jurica Jurjević. Glavna tema bila je odluka Disciplinske komisije UEFA-e u postupku za diskriminaciju na utakmici Hrvatska - Latvija, piše Index.

Na toj utakmici predstavnik organizacije FARE uočio je ustašku zastavu na tribini s hrvatskim navijačima na Rujevici, zbog čega je UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv HNS-a.

"Stadion u Osijeku bit će otvoren, imat ćemo gledatelje. Kazna je 10 tisuća eura, tisuću gledatelja manje i dvije godine kušnje. Uistinu smo sretni i zahvalni, ovo je velika pobjeda HNS-a i svih naših navijača. Vidimo da je UEFA prepoznala što smo napravili kako bismo njima pokazali pravu stvar", rekao je Kustić u uvodu.

Kustić: HNS se bori protiv diskriminacije i rasizma

"HNS se uistinu bori protiv svih vrsta diskriminacije i rasizma. Ovaj smo put to pokazali. Bio je velik interes, osobito zato što je utakmica s Turskom važna. Hvala pravnom timu, koji je radio na objašnjenju prema UEFA-i. Bilo je to na dosta stranica.

Prije toga je prethodno bilo zatvaranje disciplinskog postupka protiv Armenije. Hvala i MUP-u, prekršajnom sudu i svima koji su sudjelovali u pronalasku počinitelja, koji su sankcionirani. Hvala i našem odjelu za sigurnost koji vodi gospodin Jurjević", rekao je Kustić na početku presice.

Jurjević: Maknimo zajedno rasizam i diskriminaciju

"Ova odluka je značajna iz više razloga. Za utakmicu u Osijeku pripremamo se od utakmice s Armenijom. Iskoristit ćemo je, kao i medije, da zajedno uklonimo rasizam i diskriminaciju i da se ovo ne ponovi u Osijeku. Isto vrijedi za klubove u domaćoj ligi", dodao je Jurjević.

Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak otkrio je da je HNS osigurao pravo prvokupa za 1000 navijača koji su u zadnjih pet godina bili na najviše utakmica reprezentacije. Oni će moći kupiti najviše dvije ulaznice za susret s Turskom na Opus Areni. Uslijedila su pitanja novinara.

Niste vjerovali u pozitivan ishod kazne. Što se promijenilo?

Kustić: Davao sam 10 posto šanse. Ono što ja mislim, a ne mogu ulaziti u odluku UEFA-e, jest da je bitno što su pronađeni i sankcionirani počinitelji. Dosad je HNS platio kaznu i to je to. Obavijestili smo UEFA-u o onom što smo napravili i kako smo sankcionirali počinitelje. UEFA je prepoznala da se želimo boriti protiv takvih stvari.

Kakva je suradnja s MUP-om?

Kustić: Zadovoljan sam. Ovako brza reakcija ne bi bila moguća bez suradnje. Ne daj Bože opet takvih slučajeva, ali moći će se reagirati. Našim navijačima je mjesto na tribinama, ne smijemo ovakvim propustima pojedinaca ugrožavati da se stadion zatvori.

Kakva će biti strategija za prevenciju takvih slučajeva?

Jurjević: Kada sam dolazio, dogovorili smo se da će odjel u nazivu sadržavati "prevenciju". Postoji neprimjereno skandiranje, neću ga sada izgovoriti, nije primjereno, svi znamo o čemu se radi. Ono se često događa u HNL-u i na utakmicama reprezentacije kada je netko nezadovoljan suđenjem.

U Rotterdamu je to uzvikivalo 50.000 ljudi. To je širi društveni problem, ne samo problem Saveza. U Rijeci smo imali 8151 navijača, a trojica su napravila problem. Prepoznati su, uhićeni i procesuirani. UEFA je donijela jedinu logičnu odluku. Kada društvo dođe do toga da isključivo onaj koji napravi pogrešku bude i sankcioniran, tada ćemo biti bolje društvo, piše Index.

Navala za utakmicu s Turskom je ogromna...

Pacak: Ne mogu reći koliko će točno ulaznica biti u prodaji. Ovisi koliko će od 1000 ljudi iskoristiti pravo prvokupa. Prodaja će krenuti sutra.

Može li se stati na kraj ovakvim slučajevima? Je li moguće prepoznati navijače koji žele nešto unijeti na stadion?

Jurjević: Predsjednik je zahvalio navijačima. Ovo je prilika da javnosti otkrijemo glavni, nepoznati detalj s utakmice na Rujevici. Pričalo se kako je zastava unesena, kako ju je vidio baš promatrač FARE. Dobio sam poruku od odgovornog navijača koji je vidio zastavu.

Bio je nekoliko metara udaljen, nije bio siguran. Koliko god ima neodgovornih, više je odgovornih. To je smjer u kojem želimo ići, da ljudi prijave redaru što vide. Za iduću ćemo se utakmicu pripremiti, svaka utakmica reprezentacije je festival.

Bez ulaznice i odgovarajuće osobne iskaznice se neće moći ući. Bit će pritisak, ali ne želimo da naši navijači budu pod represivnim mjerama. Neki će putovati 2000 kilometara, ali ne želimo da prolaze torturu.

Imate li model ili zemlju koja se riješila takvih problema?

Jurjević: Nažalost, mi tu predvodimo u smislu kažnjavanja. Mi smo mlada demokracija, potrebno nam je vrijeme da naučimo. Trudimo se, podržavaju nas i klubovi koje tražimo da rade s našim navijačima. Ne umaramo se, želimo da odjel sigurnosti više nema potrebnu gostovati u medijima.

Kustić: Mediji su tu jako bitni, pozitivno su doprinijeli svemu ovome. Vjerujte, uz sve napore koje smo napravili, ne bi bilo tako niti bi se javnost podignula da niste tako prezentirali pravu sliku. A ima li prava zemlja, primjer? Mi moramo provoditi što imamo. Kada imamo zakon i volju, sada smo vidjeli da se to može provesti. Nemojmo biti žrtve pojedinaca i da zbog toga ispaštaju igrači i navijači, piše Index.

HNS je rekao da će od odgovornih navijača tražiti naknadu štete. Imate li nove namjere?

Kustić: Rekli smo da ćemo čekati koja će biti kazna. Pokrenut ćemo daljnje postupke prema odgovornima.

