Hrvatska nakon 20 godina ima medalju sa Svjetskog boksačkog prvenstva!

Naš olimpijac iz Slavonskog Broda, prvak Europe Gabrijel Veočić (24) već bogatoj kolekciji dodao je i svjetsko odličje! Gabrijel je u četvrtfinalu poluteške kategorije do 80 kg, u borbi za osigurano odličje sigurnom, jednoglasnom odlukom pobijedio mladog Bugarina Williama Cholova (22) 5:0 u sve tri runde (5:0, 5:0 i 5:0).

Uz minus bod i javnu opomenu Cholovu rezultat sve govori o dominaciji hrvatskog velemajstora - 30:26 kod svih pet sudaca!

"Bravo Gabrijele, čestitke najuspješnijem hrvatskom reprezentativcu, njegovom treneru, ocu i izborniku Peri Veočiću, trenerima u kutu Mateju Matkoviću i Mariju Preskaruna veličanstvenom uspjehu, cijelom stožeru i reprezentaciji Hrvatske koji su ga svi, uz brojne pristigle navijače iz Broda i Slavonije, gromoglasno bodrili i nosili do trijumfa sve tri runde", poručuju iz Hrvatskog boksačkog saveza.

Gabrijel je u svom trećem uzastopnom četvrtfinalu na Svjetskim prvenstvima (2021. i 2023.) izborio polufinale, osigurao medalju i borit će se za veliko finale u Liverpoolu, u nedjelju 14. rujna 2025.

U polufinalu, u subotu 13. rujna protivnik će mu biti moćni, mladi Uzbekistanac Javokhir Ummataliev (20) koji je u četvrtfinalu pobijedio favorita, Kazahstanca Nurbeka Oralbaya, svjetskog prvaka 2023. i srebrnog na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Ummataliev iz prve svjetske boksačke velesila Uzbekistana bio je već svjetski prvak za mlađe seniore 2022. godine i prvak Azije 2024. godine-

Gabrijel je medalju osigurao s tri dominantne pobjede u tri vrhunska meča - prvo protiv Dominikanca, pa Amerikanca (bivšeg svjetskog prvaka 2021.) i u borbi za medalju tri runde školovao je veliku nadu bugarskog boksa, viceprvaka Europe U-23 Williama Cholova koji je također s dvije sigurne pobjede, protiv Japanca i predstavnika Fidžija, izborio četvrtfinale.

Veočić mu u stilu prvaka, prvoplasiranog na svjetskoj ljestvici poluteškaša, nije ostavio šansi ni u promilima.

Gabrijel i Cholov odlično su se upoznali nedavno na zajedničkim pripremama u međunarodnom kampu u Sofiji, žestoko sparirali i mladi Bugarin dobro je zapamtio snagu i nepredvidivost Gabrijelovih projektila.

Vrlo oprezno držao je distancu od Veočića, a u svakom pogledu dominantniji Gabrijel nametnuo se otpočetka neiskusnijem, i te kako nezgodnom Bugarinu kontrašu, stavio ga pod kontrolu i suvereno vodio meč.

Cholov je stameni Gabrijelov gard pokušao načeti s nekoliko pojedinačnih zaleta s distance i ekspresno bio kažnjen s munjevitim kombinacijama udaraca, ili bi uletio u prazno, a nepremostive probleme Veočić mu je zadavao eksplozivnim aperkatima u tijelo i kroz gard.

Bugarin Cholov pokušao se braniti spuštanjem glave i zaletima glavom unaprijed, ali kaznio ga je i ringovni sudac javnom opomenom i minus bodom, pa je Veočić nakon prve runde uz jednoglasnu odluku imao već golemu prednost 10:8.

Bravo Gabrijele i Pero na još jednoj prekrasnoj, trećoj suverenoj izvedbi, prezentaciji boksačke vještine na najvišoj razini i potvrdi zbog čega je na prvom mjestu svjetske top liste najboljih poluteškaša u olimpijskom boksu. Gabrijel je prošle 2024. godine Hrvatskoj donio prvu titulu prvaka Europe nakon gotovo 10 godina (Filip Hrgović 2015.), a sada prvu medalju sa Svjetskog prvenstva nakon 20 godina i Marija Šivolije Jelice 2005. godine, srebra na SP-u u Kini.

Hrvatska je od samostalnosti dosad osvojila samo dvije medalje na Svjetskim prvenstvima (Marijo Šivolija 2005. i Filip Palić 2001. godine). Do Gabrijelovog pothvata u Liverpoolu, uz Šivoliju i Palića, samo su još tri velikana hrvatskog boksa osvajali svjetska odličja:

Mate Parlov (zlato na 1. Svjetskom prvenstvu u Havani 1974. godine), Pero Tadić (bronca na SP-u 1982. godine u Munchenu) i Damir Škaro (bronca 1986. godine u SAD-u). Samo najveći, samo petorica Hrvata imali su svjetske medalje u 50 godina Svjetskih prvenstava (prvo SP održano je na Kubi 1974. godine).

Gabrijel Veočić je sada među njima, a u srijedu, 10. rujna za još jedno odličje bori se Luka Pratljačić u superteškoj kategoriji.