Hrvatska manekenka o traumi iz mladosti: "Ubila sam dvoje djece"

Na Netflix je stigla dokumentarna serija Fabrizio Corona: Ja sam vijest, koja prati buran život kontroverznog talijanskog „kralja paparazza“. Posebnu pažnju gledatelja izazvao je dio u kojem njegova bivša supruga, hrvatska manekenka Nina Morić, prvi put javno govori o prekidu blizanačke trudnoće tijekom njihove veze.

Pred kamerama Morić otvoreno opisuje traumatično iskustvo koje je godinama držala u tajnosti. Naglašava da njezina ispovijest nije pokušaj provokacije ili senzacionalizma, već iskreno suočavanje s događajem koji je na njoj ostavio dubok trag. Iako kaže da je odluka bila zajednička, teret je, prema njezinim riječima, ostao isključivo na njoj.

"Ubila sam dvoje djece", rekla je Nina.

„On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela. Htjela sam da me zaustavi“, rekla je Morić, dodajući kako nakon toga više nikada nisu razgovarali o toj temi.

Posebno bolnim opisuje trenutak kada je Corona, iako je znao da se trudnoća neće nastaviti, nerođenoj djeci dao imena. Tvrdi da je taj čin učinio bol gotovo nepodnošljivom te da je snažno utjecao na njezino psihičko stanje.

Serija donosi i Coroninu stranu priče, a razlika u njihovim pogledima dodatno naglašava težinu situacije.

"To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne", rekao je Corona, objašnjavajući da je Ninu uvjerio u prekid trudnoće jer se u to vrijeme nije osjećao spremnim, ponajprije iz financijskih razloga.

Prema njegovim riječima, taj je događaj postao prekretnica u njegovu životu.

„Od toga dana počeo sam zarađivati goleme iznose kako se više nikada ne bih našao u takvoj situaciji“, izjavio je.

Godinu i pol nakon prekida blizanačke trudnoće, Nina Morić ponovno je ostala trudna te je rodila sina Carlosa Mariju, koji danas ima 23 godine. Ona i Fabrizio Corona razveli su se 2007. godine.