Hrvatska kovnica novca i Centralna banka BIH potpisale su novi ugovor o kovanju optjecajnog novca Bosne i Hercegovine

Delegacija Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), koju je predvodila guvernerka dr. Jasmina Selimović, zajedno sa viceguvernerima dr. Emirom Kurtićem i mr. Markom Vidakovićem, boravila je u službenoj posjeti Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) i Hrvatskoj kovnici novca (HKN). Tijekom posjete Hrvatskoj kovnici novca razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj saradnji u području izrade kovanica konvertibilne marke (KM). Tom prilikom potpisan je i novi ugovor o izradi kovanica apoena od 2 i 5 KM, čime se nastavlja suradnja u izradi optjecajnog novca Bosne i Hercegovine u standardima visoke kvalitete i sigurnosti. Predstavljen je i proces proizvodnje i kontrole kvalitete, kao i planovi za daljnju suradnju.

„Zadovoljstvo mi je objaviti da je Hrvatska kovnica novca ponovno izabrana na međunarodnom natječaju za kovanje apoena od 2 i 5 konvertibilnih maraka za Centralnu banku Bosne i Hercegovine. Ovim ugovorom potvrđuje se kontinuitet uspješne suradnje i međusobnog povjerenja između naših institucija te se dodatno učvršćuje pozicija Hrvatske kovnice novca kao pouzdanog partnera u regiji. Zahvaljujem guvernerki dr. Jasmini Selimović, viceguverneru M.Sc. Marku Vidakoviću i viceguverneru dr. Emiru Kurtiću na ukazanom povjerenju i profesionalnoj suradnji te se radujem nastavku našeg uspješnog partnerstva“, izjavio je generalni direktor Hrvatske kovnice novca, Robert Blaić.

Guvernerka Jasmina Selimović istaknula je važnost kontinuirane razmjene iskustava s institucijama koje su već prošle proces usklađivanja s europskim standardima.

“Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka predstavljaju vrijedan primjer uspješne integracije u europski financijski sustav. Razmjena iskustava, osobito u području platnih sustava i regulatornih usklađivanja, od iznimne je važnosti za Centralnu banku BiH i cjelokupan financijski sektor,” navela je guvernerka Jasmina Selimović.

Ova posjeta još jednom je potvrdila bliske i partnerske odnose CBBiH i HNB-a, koji kontinuirano doprinose jačanju financijske stabilnosti i europskoj perspektivi regije.