Hrvatska još jednom potvrdila status jedne od vodećih charter destinacija za plovila s posadom

„Brodari, centralni agenti, charter brokeri iz cijelog svijeta, naši izlagači i posjetitelji – svi su jako zadovoljni, a to nam je najbitnije.“ - poručila je Maja Ban, članica organizacijskog odbora CROYA Charter Showa.

Tijekom tri dana održavanja, CROYA 2025. okupila je na Zapadnoj obali čak 49 luksuznih plovila - motornih jahti, katamarana, jedrilica i motornih jedrenjaka - koje je u ime charter management tvrtki predstavilo 19 centralnih agenata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svi su oni impresionirali preko 250 charter brokera i posjetitelja iz cijelog svijeta. Sajam je poslužio kao idealna poslovna platforma za umrežavanje, sklapanje suradnji i promociju Hrvatske. Da je riječ o sajmu koji je u vrlo kratkom vremenu postao nezaobilazan u međunarodnom kalendaru nautičkih charter sajmova slažu se i izlagači.

„Sajam je nadmašio naša očekivanja. Osim što smo ostvarili nove kontakte za buduće suradnje, svi zajedno ovdje promoviramo Hrvatsku kao jednu od top destinacija za charter na svijetu“, istaknula je Marija Perić, predstavnica tvrtke Aventur, ujedno jedna od 17 izlagača koji su na sajmu predstavili svoj asortiman.

Centralni agent Frederic Cretin iz Camper & Nicholsons-a, složio se da su ovakvi sajmovi od iznimne važnosti, ne samo jer omogućuju upoznavanje plovila, nego i članove posade na njima te usluga koje pružaju:

„Dolazak na CROYA Charter Show potiče posjetitelje da otkriju ovu destinaciju, još uvijek nepoznatu mnogima, te da steknu dojam o Hrvatskoj - o njezinoj ponudi, kvaliteti jahti koje ovdje plove, ali i o profesionalnosti i kulturnoj raznolikosti posada. Ove godine predstavljeno je gotovo 50 jahti i smatram da je sajam, već u svom drugom izdanju, napravio izniman posao u organizaciji događanja.“

Važnost prilike da na jednom mjestu razgledaju plovila, upoznaju se s posadom i uslugama koje nude istaknuo je i charter broker Noyan Mutlugil, predsjednik TYBA Show odbora, turskog udruženja jahti i brokera:

„Plovila su impresivna, većina izgleda daleko bolje uživo nego u e-brošurama, što potvrđuje da ništa ne može zamijeniti susret uživo s brodom, posadom i kapetanom. Vjerujem da će CROYA Charter Show rasti iz godine u godinu, a mi ćemo ga uvijek podržavati.“, rekao je Mutlugil i istaknuo:

„Važno nam je na ovakvim događanjima saznati više o vašim propisima, licencama za charter, novostima u Hrvatskoj i novim itinerarima. Naravno, svi znamo pronaći na mapama charter luke, ali uvijek je bolje čuti informacije izravno od profesionalaca i upravo je zato ovaj događaj toliko vrijedan.“

Sudeći po dojmovima sudionika, CROYA Charter Show je i ove godine ispunio svoje glavne ciljeve - promociju Hrvatske kao luksuzne nautičke destinacije, predstavljanje ponude domaće flote plovila i pružanje prilike izlagačima da pokažu svoje proizvode i usluge povezane s luksuznim charterom.

„Split se pokazao kao pun pogodak za ovakav tip događanja. Vrlo je malo lokacija u svijetu koje mogu biti domaćini ovakvom sajmu u samom centru grada“, zaključila je Ban i otkrila kako je sljedeće izdanje CROYA Charter Showa planirano za kraj rujna i početak listopada 2026. već u pripremi. Uz zahvalu svima koji su podržali organizaciju projekta, predsjednik CRO.Y.A. udruženja Stipe Petričević je istaknuo:

„CROYA Charter Show nije samo izložba brodova - on je susret ljudi, ideja i budućnosti charter industrije. Ovdje su se protekla tri dana stvarala nova partnerstva, rađale nove ideje i pokazivalo najbolje od onoga što ova industrija nudi. Hvala svima koji su svojim doprinosom podigli vrijednost ovog događaja i učinili ga posebnim. Vjerujemo da je ovo tek početak još veće priče i vidimo se i iduće godine!”

Presjek najboljih trenutaka CROYA Charter Showa 2025. možete pogledati i kroz službeni aftermovie ovdje.

CROYA Charter Show 2025. održao se u sklopu Splitskog festivala jedrenja, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH. Partneri u realizaciji ovogodišnje CROYA-e bili su Hrvatska turistička zajednica, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, ACI Marina Split i Hrvatska gospodarska komora.