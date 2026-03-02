Hrvatska je spremna poslati zrakoplove na Bliski istok. Ministar: „Sve su opcije otvorene“

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak kako se hrvatskim državljanima koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savjetuje privremeni odlazak u Oman, dok se čeka ponovno otvaranje zračnog prostora i stvaranje uvjeta za repatrijaciju.

Preporuka dolazi nakon što je Iran, odgovarajući na izraelsko-američke napade, ciljao više država Perzijskog zaljeva, uključujući i UAE. U toj zemlji, prema podacima Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), boravi oko dvije tisuće hrvatskih državljana.

Zbog zatvaranja zračnog prostora komercijalni letovi trenutačno nisu dostupni, pa MVEP savjetuje odlazak u Oman, koji je cestovno relativno blizu. Do granice je potrebno oko sat vremena vožnje, dok se do glavnog grada Muskata stiže za otprilike četiri sata. Riječ je o državi koja održava stabilne odnose i s Iranom i sa zapadnim zemljama te je ranije imala posredničku ulogu u pregovorima Washingtona i Teherana. U Omanu se, prema ministrovim riječima, nalazi oko 110 hrvatskih državljana.

Grlić Radman istaknuo je da je MVEP u stalnom kontaktu s Generalnim konzulatom u Dubaiju te da je u nedjelju razgovarao i s ministrom vanjskih poslova UAE-a. Emiratske vlasti, kazao je, vode računa o sigurnosti svih europskih državljana u zemlji, kojih je oko 380 tisuća.

Ministarstvo ujedno koordinira aktivnosti s europskim partnerima oko mogućih zajedničkih evakuacija. Hrvatskim državljanima preporučeno je da redovito prate službene mrežne stranice i upute MVEP-a te da se jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Repatrijacija je zasad otežana jer komercijalni prijevoznici ne žele obnavljati letove dok se ne procijeni da je zračni promet u potpunosti siguran.

Govoreći nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, Grlić Radman naglasio je kako je prioritet spriječiti daljnju eskalaciju sukoba i zaštititi civile, uz poštovanje međunarodnog prava i europskih vrijednosti.

„Najvažnija je sigurnost naših građana. U stalnom smo kontaktu s veleposlanstvima i generalnim konzulatom u Dubaiju. U više smo navrata pozvali hrvatske državljane da se jave diplomatskim predstavništvima“, rekao je ministar.

Dodao je kako se razrađuju različiti scenariji povratka, uključujući i mogućnost angažiranja hrvatskih zrakoplova ako to bude potrebno.