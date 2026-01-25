Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28:24 u utakmici drugog kola druge faze Europskog prvenstva u rukometu te nastavila borbu za plasman u polufinale. Aktualni svjetski viceprvaci tom su se pobjedom izjednačili s Islandom, Slovenijom i Švedskom na vrhu skupine s po četiri boda, dok su Švicarska i Mađarska ostale na dnu ljestvice s po jednim bodom.

Zvonimir Srna bio je najbolji strijelac Hrvatske s pet pogodaka, a po četiri su dodali Filip Glavaš i Ivan Martinović. U redovima Švicarske Luka Maros i Samuel Zehnder postigli su po pet golova.

Hrvatski rukometaši sljedeću utakmicu igraju u utorak od 18 sati protiv Slovenije. Istog dana sastaju se još Švicarska i Island te Švedska i Mađarska. Hrvatskoj će za prolaz u polufinale trebati pobjeda protiv Slovenije uz nadu u kiks Islanda i/ili Švedske.