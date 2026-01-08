Hrvatska izgubila od Njemačke

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od Njemačke 32:29 u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za Europsko prvenstvo. Izabranici Dagura Sigurdssona bili su ravnopravni veći dio susreta, no Nijemci su dvoboj prelomili serijom 5:1 između 51. i 57. minute.

Njemačku je do pobjede predvodio vratar David Späth s čak 13 obrana, dok su u napadu najefikasniji bili Johannes Golla, Renars Uscins i Juri Knorr s po pet pogodaka. U hrvatskim redovima najbolji strijelci bili su Ivan Martinović i Mario Šoštarić sa po šest golova, a vratari Matej Mandić i Dino Slavić zajedno su upisali 15 obrana.

Pad u završnici prvog dijela

Njemačka je nešto bolje otvorila utakmicu i povela 4:2, no Hrvatska se brzo vratila i preuzela kontrolu. Prvo vodstvo stiglo je u 15. minuti pogotkom Zlatka Raužana za 8:7, a Hrvatska je prednost držala sve do 22. minute, kada je Šoštarić iz sedmerca pogodio za 14:12.

Uslijedio je, međutim, veliki pad u igri hrvatske reprezentacije. U posljednjih osam minuta prvog poluvremena Hrvatska nije postigla nijedan pogodak, što su Nijemci iskoristili i serijom 5:0 otišli na odmor s vodstvom 17:14.

Dobar ulazak u nastavak, ali isti scenarij na kraju

Hrvatska je odlično otvorila drugo poluvrijeme te serijom 4:1 u samo pet minuta stigla do izjednačenja. Igra se potom odvijala u ritmu pogodak za pogodak, sve dok Njemačka nije povela 23:21.

U tom trenutku na gol je stao Dino Slavić, koji je s nekoliko ključnih obrana pokrenuo novi hrvatski nalet. Hrvatski rukometaši napravili su seriju 5:1 i u 51. minuti poveli 26:24, a potom i 27:26, što je ujedno bilo i posljednje vodstvo Hrvatske na utakmici.

Završnica je ponovno pripala Nijemcima, koji su s šest pogodaka uz samo dva primljena zaključili susret i slavili konačnih 32:29.

Hrvatska će priliku za uzvrat imati već za tri dana, kada gostuje u ZAG Areni u Hannoveru, a utakmica je na rasporedu u 18:05 sati.