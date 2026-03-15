Hrvatska iz Mađarske uvezla čak 117 milijuna litara mlijeka

Hrvatska je tijekom protekle godine uvezla oko 240 milijuna kilograma nekoncentriranog svježeg mlijeka (233 milijuna litara).

To je nešto više nego prethodne godine. U proteklih pet godina uvoz mlijeka skočio je za oko 14 posto, otkrivaju novi podaci Ministarstva poljoprivrede, piše Danica.

Lani smo uvjerljivo najviše mlijeka uvezli iz Mađarske, čak 120 milijuna kilograma (oko 117 milijuna litara). Slijede Slovenija sa 75,5 milijuna te Poljska s 12 milijuna kilograma.

U pet godina – od početka 2021. do kraja 2025. – uvoz mlijeka iz Mađarske povećan je za čak 62 posto, odnosno za 46 milijuna kilograma (45 milijuna litara).

Prošle je godine u Hrvatskoj proizvedeno oko 212 milijuna kilograma (206 milijuna litara) mlijeka za pića. To je pad od čak 20 posto u odnosu na 2021. godinu. Danas proizvodimo manje od polovice potrebnih godišnjih količina.