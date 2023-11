HRVATSKA GUBI OLIMPIJCA ZBOG MANJKA SREDSTAVA?! Mladi Solinjanin je državni rekorder: Radi smjene od 12 sati u KBC-u Split, onda trk na treninge...

Nogomet pa i košarka, a donekle i vaterpolo na ovim prostorima, zauzimaju praktički sve medijske kapacitete što se tiče praćenja sporta – što je prava šteta, jer gotovo redovito u nekim 'manjim' sportovima naši mladići ostvaruju fenomenalne rezultate... Nije to zapravo ništa novo, a u pokušaju da se barem donekle ispravi ta nepravda, evo kraće priče o mladom dizaču utega iz Solina koji nastupa za dizački klub 'Metalac'.

Dino Đale, zapamtite to ime jer ne sumnjamo da će se o njemu još pisati i govoriti, proteklog je vikenda na državnom prvenstvu za mlađe seniore (U23) održanom u Vukovaru, obranio titulu državnog prvaka u trzaju, izbačaju i biatlonu! Iako je osvojio zlato, nije doduše postigao svoj najbolji rezultat, no to nije ništa neobično jer je koncem rujna tijekom nastupa u 2. kolu Hrvatske lige u Splitu oborio seniorski i U23 državni rekord u trzaju – 151 kilogram je držao iznad glave!

S utezima počeo u Solinu s 10 godina

A Dino ima samo 21 godinu! Pred njim su najbolje dizačke godine, što će tek biti kad malo stasa u kategoriji do 109 kilograma koju je tek nedavno 'popunio'...

Dizanje utega je počeo trenirati sa samo deset godina u Solinu, a od 2013. godine redovito nastupa na prvenstvima Hrvatske te je sakupio respektabilan broj medalja, uz nisku oborenih rekorda 'za pojasom' u kadetskim, juniorskim, U23, ali i seniorskim, pojedinačnim i ekipnim, natjecanjima.

- Za malo manje od mjesec dana, 2. prosinca, nastupam u Osijeku kao član ekipe DK Metalac u posljednjem kolu ekipnog prvenstva Hrvatske te Božićnom kupu RH, gdje se nadam oboriti državne rekorde i tako zaslužiti pozivnicu na svoje prvo seniorski natjecanje, Europsko prvenstvo u Sofiji koje se održava sredinom veljače iduće godine. - govori nam o planovima za neposrednu budućnost Dino Đale.

Ovom skromnom mladiću trenutno je najveći san izboriti nastup na Olimpijadi 2028. godine u Los Angelesu, zapravo osvojiti medalju i tako postati tek drugi Hrvat s medaljama na seniorskim natjecanjima bilo u Europi ili svijetu.

Potrebni sponzori

Mora se naglasiti praktički sramota našeg društva – Dino, pod vodstvom trenera Ivana Biočića, svakodnevno trenira te ostvaruje fantastične rezultate koji bi u drugim državama bile signal za podršku od strane institucija, ali i privatnih sponzora – u Splitu radi kao medicinski tehničar u KBC-u?! Koliko god voli i svoj posao, koliko god mu kolegice i kolege izlazile u susret kada su u pitanju natjecanja, doista je nevjerojatno da 21-godišnjak uspijeva odraditi 12-satne smjene u KBC-u Split te ostvariti ovakve rezultate u fizički i psihički izuzetno napornom individualnom sportu...

Upravo nedostatak financija, točnije pravog sponzora, velika je prepreka u naporima mladog dizača utega da za četiri godine nastupi na olimpijskim Igrama i izbori medalju za Hrvatsku.