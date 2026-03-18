Hrvatska dobiva brzi vlak od Zagreba do Splita! Ali, to nije sve: Stiže i sedam trajekata

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u emisiji "A sada Vlada" govorio je o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Najavio je nove vlakove i brže putovanje do Splita, a osvrnuo se i na obnovu željeznica te modernizaciju flote Jadrolinije.

U ponedjeljak je najavljeno da će se putnici moći voziti vlakom do Splita od četiri do pet sati već ovo ljeto.

- Bili smo u ponedjeljak u Končaru, pogledali smo proizvodnju tih šest elektrodizelskih vlakova, nakon što je Končar proizveo elektromotorne, dizelmotorne, a prošle godine i baterijske i elektrobaterijske vlakove, rekao je ministar Oleg Butković za HRT.

Uskoro dolazi šest novih vlakova koji će voziti na dužim relacijama. Vrijednost projekta je 57,3 milijuna eura, financira se iz Europske investicijske banke.

- Prva isporuka vlaka bit će u srpnju ove godine, onda svaki mjesec jedan i do kraja godine bit će šest vlakova, ispričao je.

Ulaganja u vlakove i infrastrukturu

Kaže kako su krajem godine uz prisustvo predsjednika Vlade potpisali ugovor za novih 20 tramvaja. Ukupno se planira još 30 vlakova sljedeće godine i u narednim godinama.

- Uspješno koristimo europska sredstva, a s druge strane uspješna hrvatska tvrtka ih proizvodi. Za sve te postupke je bila javna nabava. Končar je uvijek bio najpovoljniji i drago mi je da uspješno proizvodi vlakove i tramvaje, da to financiramo iz europskih fondova i da to doprinosi i BDP-u i rastu hrvatskog gospodarstva, naveo je ministar Butković.

Govori kako će obnova željezničke infrastrukture vjerojatno trajati i duže, a trenutačno je uloženo više od 1,5 milijardi eura.

- Kada gledamo prigradski dio oko Zagreba te prema Bjelovaru i prema Zagorju - Savski Marof, Zagreb, Zaprešić, Zabok, Krapina, pruga prema Sisku, kroz Grad Zagreb... kompletno je obnovljena pruga, istaknuo je.

Pruge oko Zagreba gotovo obnovljene

Prigradski dio oko Zagreba uglavnom je obnovljen iz europskih fondova i Europske investicijske banke.

- Mi smo zaista puno kilometara u Hrvatskoj obnovili. Naravno, to ne mogu svi pratiti, uvijek je teza da se ništa ne radi i da je željeznica u lošem stanju. Nije tako, poručio je ministar Butković.

Što se tiče nizinske pruge, ističe kako je dio prema Mađarskoj praktički gotov.

- To će sve biti gotovo ove godine i kompletno ćemo završiti dvokolosiječnu rekonstruiranu prugu do mađarske granice, rekao je.

Obnova flote i novi trajekti

S druge strane, da bi se obnovile otočne luke, potrebni su trajekti. Analiziralo se stanje cijele flote Jadrolinije, međutim najavljeni su novi trajekti, koji bi bili znatno sigurniji, ali bi i trošili manje goriva.

- Posljednjih nekoliko godina Jadrolinija je nabavila šest novih katamarana. U tom dijelu obnova Jadrolinije ide dobro. U raspisu je novi natječaj za brod za Elafite "Nova Postira", a paralelno s tim idemo u nabavku 10 novih brodova, od toga je sedam trajekata. To je proces koji smo započeli sa Svjetskom bankom, ona bi nam dala zajam za nabavku novih brodova, uprava to priprema, istaknuo je ministar Butković.

- Ponavljam, to je proces, javna nabava. S jedne strane je problem što se moraju provoditi postupci javne nabave, a s druge strane brodogradilišta koja su u Hrvatskoj su takva kakva jesu, svi bi voljeli da su bolja. Mi bismo htjeli da se trajekti i katamarani grade u hrvatskim brodogradilištima, međutim tu se javljaju i strana brodogradilišta, ispričao je za HRT.