Hrvatska danas igra protiv Češke. Evo gdje možete gledati utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 u Pragu igra petu od ukupno osam utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Gostovanje kod Češke, jedinog ozbiljnog konkurenta za prvo mjesto u skupini, ključni je dvoboj u borbi za izravan plasman na SP.

Hrvatska nakon četiri kola ima maksimalan učinak i nalazi se na vrhu ljestvice, čime je u odličnoj poziciji ne samo za odlazak na prvenstvo, nego i za osiguranje statusa nositelja na ždrijebu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Daliću nedostaje Stanišić, vraćaju se Gvardiol i Kovačić

Izbornik Zlatko Dalić za utakmicu odluke ne može računati na ozlijeđenog desnog beka Josipa Stanišića, no u sastav se vraćaju igrači Manchester Cityja — Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Gvardiol bi trebao zaigrati od prve minute, dok bi Kovačić trebao početi na klupi.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila dominantno — pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1), a potom slavila i protiv Farskih otoka (1:0) te Crne Gore (4:0). Današnji dvoboj bit će repriza utakmice u kojoj je Hrvatska već uvjerljivo svladala Češku, a prijenos će biti na Novoj TV.

Češka bez najboljeg napadača

Češka u kvalifikacijama ima četiri pobjede i jedan poraz, uz gol-razliku 11:6. Polovicu primljenih pogodaka (pet) zabila im je upravo Hrvatska. Dodatni problem za češkog izbornika predstavlja izostanak najboljeg igrača i strijelca Patricka Schicka, koji zbog ozljede ostaje u Leverkusenu na terapijama.

Umjesto njega pozvan je 35-godišnji Jan Chramosta, koji bi večeras mogao debitirati za reprezentaciju.

Hrvatska brani status nositelja

Iz Europe se na Svjetsko prvenstvo izravno plasiraju samo pobjednici skupina, dok drugoplasirane reprezentacije odlaze u doigravanje. Hrvatska će, čak i ako večeras ne izgubi, zadržati odlične šanse za prvo mjesto. No eventualni poraz u Pragu značio bi gubitak 17,4 boda na FIFA ljestvici i vjerojatan pad iz svjetskog Topa 9, čime bi izgubila status nositelja na Svjetskom prvenstvu.

Kako bi to izbjegla, Hrvatska do kraja kvalifikacija mora održati pobjednički niz, jer FIFA bodovanje uzima u obzir i težinu protivnika.

Raspored Hrvatske do kraja kvalifikacija

9. listopada: Češka – Hrvatska

Češka – Hrvatska 12. listopada: Hrvatska – Gibraltar

Hrvatska – Gibraltar 14. studenog: Hrvatska – Farski otoci

Hrvatska – Farski otoci 17. studenog: Crna Gora – Hrvatska