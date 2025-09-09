Hrvatska čvrsto opredijeljena za mir i dvodržavno rješenje između Izraela i Palestine

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman primili su danas u Banskim dvorima ministra vanjskih poslova Države Izraela Gideona Moshea Sa'ara.

Nakon što su u Vladi primili ministricu vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian, predsjednik Vlade Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman sastali su se danas i s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Mosheom Sa'arom - u kontekstu širih nastojanja Hrvatske da pridonese globalnim inicijativama za stabilizaciju prilika na Bliskom istoku. Tim povodom, ministar Grlić Radman danas će otputovati u Amman i sastati se s jordanskim kolegom Safadijem, a nakon Jordana odlazi i u posjet Siriji.

Razgovori s izraelskim ministrom bili su usmjereni na ublažavanje humanitarne krize u Pojasu Gaze i daljnje međunarodne političke i diplomatske napore za okončanje izraelsko-palestinskog sukoba, koji je započet nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.

Predsjednik Vlade istaknuo je da je glavni prioritet što skoriji prekid vatre i zaštita civila. ,,Potrebno je žurno okončati tešku humanitarnu krizu u Gazi, provesti oslobađanje svih talaca i osigurati neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito ženama i djeci'', kazao je Plenković.

Poručio je da će hrvatska Vlada nastaviti voditi dijalog sa svim akterima i biti čvrsto opredijeljena za trajni mir i sigurnost, kao i postizanje dvodržavnog rješenja između Izraela i Palestine. Naglasio je da će Vlada i dalje pružati humanitarnu pomoć ugroženom stanovništvu u Pojasu Gaze, a dosad je upućena pomoć u vrijednosti od 4 milijuna eura, uključujući i milijun eura za djecu Gaze kroz UNICEF i isporuku 400 tona pšeničnog brašna.

U povodu terorističkog napada u Jeruzalemu, predsjednik Vlade Plenković je izraelskom ministru izrazio žaljenje zbog više smrtno stradalih osoba.