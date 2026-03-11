Hrvatice razbile Grčku u Šibeniku i zadržale vrh skupine

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv Grčke u 4. kolu skupine F kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U dvorani na Baldekinu u Šibeniku slavile su s visokih 98:73 (23:22, 26:16, 27:20, 22:15) i tako zadržale prvo mjesto na ljestvici s omjerom 3-1.

Grčka i Danska sada imaju omjer 2-2.

Susret je započeo izjednačeno pa su hrvatske košarkašice nakon prve četvrtine imale minimalnu prednost od 23:22. No u drugoj dionici domaća je reprezentacija podigla ritam i serijom dobrih napada pobjegla na osjetniju razliku. U jednom trenutku prednost je narasla na 43:28, a na poluvrijeme se otišlo s vodstvom Hrvatske 49:38.

U nastavku utakmice Grkinje su tek nakratko zaprijetile smanjenjem zaostatka, no hrvatska reprezentacija ubrzo je ponovno povećala razliku, koja je u trećoj četvrtini narasla i na 20 poena. Do kraja susreta Hrvatice su zadržale kontrolu i bez većih problema privele utakmicu kraju.

Na tribinama Baldekina utakmicu je pratio i hrvatski reprezentativac, rođeni Šibenčanin Dario Šarić.

Najefikasnija u hrvatskoj reprezentaciji bila je Ivana Dojkić s 27 poena, uz pet skokova i pet asistencija. Olivia Vukoša dodala je 17 poena i šest skokova, dok je Mihaela Lazić upisala 15 poena i osam asistencija.

Kod Grčke su se istaknule Mariella Fasoula s 22 poena i 14 skokova te Robyn Parks s 20 postignutih koševa.

Do kraja kvalifikacijskog ciklusa Hrvatsku očekuju još dvije utakmice u gostima. Prvo će 14. ožujka igrati protiv Danske u Gentofteu, a tri dana kasnije protiv Sjeverne Makedonije u Skopju.

U drugom susretu ovog kola skupine F Danska je na domaćem terenu uvjerljivo svladala Sjevernu Makedoniju rezultatom 125:57.

Nakon četiri odigrana kola Hrvatska ima omjer 3-1 i drži vrh skupine. U sljedeću fazu kvalifikacija plasirat će se pobjednici i drugoplasirani iz svake od sedam skupina, kao i tri najbolje trećeplasirane reprezentacije, ukupno 17 momčadi.