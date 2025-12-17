Hrvatice bi mogle dobiti besplatan pobačaj u Europskoj uniji

Europski parlament danas glasuje o prijedlogu koji bi mogao značajno promijeniti prava žena u Europskoj uniji, uključujući i Hrvatsku. Riječ je o inicijativi prema kojoj bi ženama iz država s restriktivnim zakonima o pobačaju, poput Malte, Poljske i Hrvatske, bio omogućen besplatan prekid trudnoće u drugoj članici EU-a.

Građanska inicijativa „Moj glas, moj izbor“ predlaže osnivanje posebnog fonda unutar proračuna Europske unije, iz kojeg bi se financirali troškovi zahvata i putovanja za žene iz zemalja u kojima je pobačaj gotovo potpuno zabranjen ili teško dostupan.

„Ravnopravnost za sve žene u EU“

Zagovornici inicijative, među kojima su aktivisti za reproduktivna prava te europarlamentarci od ljevice do desnog centra, tvrde da bi se ovim potezom smanjio broj nesigurnih pobačaja i pomoglo ženama koje nemaju financijsku mogućnost potražiti zahvat u inozemstvu.

„To bi nas stavilo na ravnopravnu osnovu s ostalim europskim građanima“, izjavila je Isabel Stabile, liječnica koja je na Malti sudjelovala u prikupljanju potpisa za inicijativu.

Zagovornici podsjećaju i na širi europski kontekst – dok su neke zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, dekriminalizirale pobačaj, a Francuska ga uvrstila u ustav, istodobno jača politički utjecaj krajnje desnice, koja se uglavnom protivi pravu na izbor.

Optužbe za zadiranje u nacionalne zakone

S druge strane, protivnici prijedloga tvrde da se radi o nedopustivom uplitanju u nacionalno zakonodavstvo i kršenju tradicionalnih vrijednosti. Uoči glasanja organizirali su niz događaja u suradnji s federacijom „One of Us“ i Europskim centrom za pravo i pravdu, organizacijom povezanom s američkim krugovima koji su sudjelovali u rušenju presude Roe protiv Wadea.

Na dvjema konferencijama održanim u Europskom parlamentu kritizirali su prijedlog i pozvali Europsku komisiju da se umjesto pobačaja usmjeri na snažniju potporu majčinstvu.

„Ideološka zlouporaba moći“

Tijekom rasprave u Europskom parlamentu oštro se oglasila i Elisabeth Dieringer iz krajnje desne skupine „Patriots for Europe“.

„Slanje žena u zemlje koje su liberalnije napad je na nacionalni poredak“, poručila je.

„Ova ideološka zlouporaba moći nešto je što nećemo prihvatiti na razini EU-a.“

Glasanje u Europskom parlamentu u Strasbourgu zakazano je za srijedu nešto poslije podneva, a analitičari očekuju da bi prijedlog mogao dobiti potrebnu većinu. Ako bude usvojen, Europska komisija imat će rok do ožujka 2026. godine da odluči hoće li ga provesti u djelo, iako dosadašnja praksa pokazuje da građanske inicijative rijetko završavaju konkretnim zakonodavnim promjenama.