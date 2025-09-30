Hrvatica u Grazu rodila i ostavila novorođenče: Beživotno tijelo pronađeno na nadstrešnici

Čovjek je danas na nadstrešnici za automobil u četvrti Wetzelsdorf u Grazu pronašao beživotno tijelo novorođenčeta. Prema dostupnim informacijama, 20-godišnja djevojka sinoć je rodila sina. Navodno nije bila svjesna da je trudna.

Štajerski državni ured za kriminalističke istrage započeo je istragu. Na mjesto događaja stigli su istražitelji i forenzičari. Velika policijska prisutnost u tom ugodnom, mirnom stambenom području u štajerskoj prijestolnici izazvala je zabrinutost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Priznala je

Kronen Zeitung piše da je uhićena 20-godišnja hrvatska državljanka koja je živjela u kući sa svojom obitelji, ali bez navodnog oca djeteta. Policiji je ispričala da su je trudovi "zatekli nespremnu". Navodno je sama rodila, prenosi Index.

Priznala je da je ostavila novorođenče na nadstrešnici. Novorođenče je bilo golo kada je pronađeno. Obdukcija će utvrditi je li preminulo prije, tijekom ili nakon poroda. To će biti posebno važno zbog potencijalnih kaznenih posljedica za majku.

U krugu Regionalne bolnice Graz, u vanjskom dijelu ambulante za porode, nalazi se anonimni otvor za ostavljanje beba dostupan u bilo kojem trenutku. Osim toga, sve štajerske bolnice s odjelima za porode nude mogućnost anonimnih poroda.