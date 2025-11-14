Hrvatica preuzela ključnu ulogu u New Yorku: Tko je nova glasnogovornica gradonačelnika?

Glasnogovornica Zohrana Mamdanija, novoizabranog gradonačelnika New Yorka, je 25-godišnja Dora Pekeč, podrijetlom iz Hrvatske.

Prije dolaska u New York radila je kao nacionalna glasnogovornica House Majority PAC-a, najvećeg demokratskog Super PAC-a u SAD-u, gdje je pomogla demokratima osvojiti nekoliko ključnih kongresnih okruga u New Yorku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vodila je i pobjedničku kampanju za Gradsko vijeće Chicaga, radila u kampanji za reizbor guvernera Illinoisa J. B. Pritzkera, a radila je i u uredu guvernera Sjeverne Karoline Roya Coopera te u senatskoj kampanji Sare Gideon.

Pekeč je završila srednju školu East Chapel Hill High School, nakon koje je diplomirala javne politike i političke znanosti na Sveučilištu Duke, gdje je ostvarila visoki prosjek, završila studij u sedam semestara i dobila više akademskih priznanja.

Tijekom studija bila je uključena u American Grand Strategy Program, Duke POLIS, istraživačke projekte vezane za političku polarizaciju, rad muzeja Nasher te pisanje za Duke Political Review. Još tada prepoznata kao izrazito angažirana studentica, isticala se u međunarodnim odnosima, analitici i javnoj komunikaciji, piše Dnevnik.hr.

Njezin otac Aleksander Pekeč član je Nadzornog odbora Atlantic Grupe, redoviti je profesor na Fuqua School of Business Sveučilišta Duke. Stručnjak je iz područja menadžerskog odlučivanja u kompleksnim kompetitivnim okruženjima te autor radova u važnim akademskim časopisima o menadžmentu, ekonomiji, matematici i psihologiji.

Od 2010. do 2015. godine bio je član Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike. Profesor Pekeč doktorirao je na sveučilištu Rutgers, a diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu.