Hrvatica (20) optužena za ubojstvo novorođenčeta: Nalaz obdukcije otkrio stravičnu istinu

Policija je objavila rezultate obdukcije, odnosno uzrok smrti novorođenog djeteta pronađenog u utorak poslijepodne na nadstrešnici zgrade u četvrti Wetzelsdorf u Grazu. Dvadesetogodišnja majka, hrvatska državljanka, optužena je za ubojstvo, a trenutačno se nalazi u bolnici.

Žena je navodno rodila sama u stambenoj zgradi. Rekla je da ju je porod potpuno iznenadio – navodno ni ona ni obitelji nisu primijetili trudnoću. Nije živjela s ocem djeteta, čiji identitet još nije potvrđen. Kad je počeo porod, mlada Hrvatica pomislila je da ima želučane tegobe. Tek je u kupaonici navodno shvatila što se događa. Nakon poroda stavila je dječačića na prozorsku dasku odakle je, kako je ispričala, pao na nadstrešnicu za automobil, tri metra niže, prenosi Dnevnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je potvrdila da je uzrok smrti vjerojatno traumatska ozljeda mozga. Potvrdili su da je dijete, teško 3016 grama i dugo 49 centimetara, rođeno živo, a točne okolnosti incidenta još se istražuju.

Dvadesetogodišnjakinja je morala na operaciju i još uvijek je u bolnici, a nalog za uhićenje izdan je još u utorak. Istražitelji još nisu proveli dodatna ispitivanja, a trenutačno se vodi istraga zbog sumnje na ubojstvo. Psihijatrijsko vještačenje također će utvrditi je li optužena, možda, pod utjecajem samog poroda, postupila tako nehumano. Ako se to dokaže, mogla bi biti optužena "samo" za ubijanje djeteta pri porodu, a ne za ubojstvo.

Sudska psihijatrica Sigrun Roßmanith ima iskustva s takvim slučajevima.

"To su najmlađe mlade majke. Većinom neosuđivane, ne znaju za trudnoću ili je poriču. A kad dođe do iznenadnog poroda, misle samo na jedno: 'Kako se mogu riješiti ovoga?'" ispričala je.