Hrvati i dalje najviše vole HDZ. Milanoviću pao rejting

Najnovije mjesečno istraživanje Crobarometar otkriva što građani misle o radu Vlade i predsjednika Republike te koji ih problemi najviše muče. Podrška radu Vlade ostaje niska, dok je predsjednik Zoran Milanović zabilježio blagi pad popularnosti, javlja Nova TV.

Politička previranja na rejting HDZ-a nisu bitno utjecala, i dalje je prvi izbor građana. Kao i prošli mjesec, stoji na podršci 28,6 posto ispitanika. SDP je druga opcija s podrškom koja je neznatno manja nego prošli mjesec, 20 posto.Na trećem mjestu je platforma Možemo koju podržava 10,4 posto, a slijedi Most s 6,9 posto.

HDZ-ov koalicijski partner, DP, i dalje je na niskih 2,7 posto. Odmah iza njih su ovaj mjesec HSU s 2,5 posto, a ispred Nezavisne platforme Marije Selak Raspudić koja ovaj mjesec ima podršku 2,3 posto ispitanika.

Milanoviću pao rejting

Rad Vlade i premijera Andreja Plenkovića u veljači odobrava 31 posto ispitanika, dok ga ne odobrava 61 posto. Stav o tome nema 8 posto anketiranih.

Podrška radu predsjednika Zorana Milanovića nešto je niža nego proteklih mjeseci. U veljači je njegov rad odobravalo 45 posto građana, dok ga je jednak postotak, njih 45 posto, ocijenilo negativno. Mišljenje o njegovu radu nema 10 posto ispitanika.

Najveći problemi građana

Visoke cijene i inflacija i dalje su uvjerljivo najveći problem za građane Hrvatske. Odmah nakon toga slijede korupcija i kriminal na visokoj razini, a zatim i nizak životni standard te male plaće. Među glavnim brigama su i male mirovine i problemi umirovljenika, kao i siromaštvo te socijalna nejednakost.

Istraživanje je provedeno između 1. i 19. veljače na uzorku od 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.