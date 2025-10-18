Close Menu

Hrvata (50) osuđenog za šverc droge izručili s Kostarike!

Tjeralicu je izdao Županijski sud u Zagrebu

Nakon višegodišnjeg bijega, 50-godišnji hrvatski državljanin, za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica, u četvrtak je iz San Joséa u Kostariki izručen hrvatskim pravosudnim tijelima. 

Tjeralicu je izdao Županijski sud u Zagrebu zbog izdržavanja 13-godišnje zatvorske kazne za sudjelovanje u zločinačkom udruženju i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, piše 24sata.

Po dolasku u Zračnu luku Zagreb, bjegunca su dočekali i u zatvor prepratili pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, čime je okončana još jedna uspješna operacija međunarodne policijske suradnje.

 

