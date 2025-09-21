Hrvat u Njemačkoj s osmog kata bacao boce i kamenje na djecu

Na djecu koja su se igrala ispred stambene zgrade u njemačkom Ulmu stanar zgrade je bacao kamenje i boce!

Radilo se o staklenim i plastičnim bocama, kao i većim kamenjima. Prema navodima, osumnjičeni 55-godišnji muškarac bacao ih je s osmog kata na djecu. Četvero djece, u dobi od 2 do 6 godina, nije ozlijeđeno. Svjedoci su vidjeli muškarca kako baca predmete. Osumnjičenik je privremeno uhićen, piše fenix.de.

Na zahtjev Državnog odvjetništva u Ulmu, u petak je nadležni sudac Okružnog suda u Ulmu izdao nalog za pritvor zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Muškarac, koji ima hrvatsko državljanstvo, sada se nalazi u istražnom zatvoru.

Istraga Državnog odvjetništva i kriminalističke policije Ulm još traje.