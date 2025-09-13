Hrvat se snimao kako prijeti Milanoviću, Plenkoviću...

Primorsko-goranska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv 46-godišnjaka zbog sumnje da je u više navrata objavljivao videosnimke s prijetnjama upućenim državnim i europskim dužnosnicima. Kako navode mediji, Županijski sud u Rijeci odredio mu je mjere opreza.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je između travnja i rujna ove godine objavio više uradaka u kojima je iznosio ozbiljne prijetnje. Tijekom pretraga pronađeni su predmeti povezani s počinjenjem kaznenog djela. Istragu su proveli službenici Službe općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mediji prenose da je među onima kojima je prijetio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, uz još nekoliko drugih visokih dužnosnika.

Osumnjičeni je jučer popodne priveden na Županijski sud u Rijeci. Iako je tužiteljstvo tražilo istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, sudac istrage ocijenio je da se ta opasnost može spriječiti određivanjem blažih mjera opreza.