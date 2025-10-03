Hrvat postao najbolji strijelac svijeta: Zabio tri gola Grcima i srušio Harry Kanea

Hrvatska ima trenutno najboljeg strijelca svijeta! Da, o točnom podatku se radi. Hrvat Franko Kovačević nezaustavljivo zabija u dresu slovenskog Celja, a sada je to osjetio i grčki AEK u Konferencijskoj ligi. Slovenci su na kraju slavili 3:1.

Bivši napadač Hajduka zabio je tri gola slavnom grčkom klubu i trenutno broji 20 golova ove sezone. Tako je prestigao i Harry Kanea iz Bayerna, a tu ne misli stati.

Napadač rođen u Koprivnici postao je glavna zvijezda Prve lige. Navijači Celja ga obožavaju, protivničke obrane ga se boje, a mediji ga s pravom nazivaju jednom od najvećih senzacija aktualne sezone, piše gol.hr.

A na zimu bi mogao doći i transfer života!

Rudeš, MLS, Koreja...

Njegov put nije bio lagan – nakon odlaska iz Hajduka selio je preko Rudeša pa sve do Njemačke, SAD-a i daleke Južne Koreje, no tek je u Celju pronašao klub i sustav u kojem može pokazati svoje nogometno znanje.

Dok u Splitu godinama tragaju za pouzdanim strijelcem mimo Livaje, njihov bivši igrač zabija i dominira po slovenskim travnjacima.