Hrvat kupio auto u inozemstvu i ostao šokiran kada je stigao u servis, cijeli slučaj je završio na policiji

Kupovina rabljenog automobila u inozemstvu nosi sa sobom i rizik, a to je na svojoj koži osjetio i jedan 36-godišnji Hrvat. Naime, njegova je kupovina završila prijavom policiji.

Sve je počelo početkom kolovoza ove godine, kada je na jednoj od aplikacija za prodaju vozila pronašao svoj idealni automobil. Iz policije nisu definirali gdje se nalazi ta autokuća, a jedino što znam jest da je u nekoj od zemalja Europske unije, prenosi Automobiliona.

Nakon telefonskog kontakta sa zaposlenicima autokuće, osobno je otišao u inozemstvo i za iznos od nekoliko tisuća eura kupio automobil. Auto je, nakon unosa i plaćanja svih davanja, uredno registrirao u Hrvatskoj.

Problemi na servisu

Nakon registracije, 36-godišnjak je auto odvezao na servis te tu kreću njegovi problemi. Naime, u servisu je utvrđeno kako je broj prijeđenih kilometara smanjen za gotovo 180.000.

Drugim riječima, netko je putem računala kojeg je spojio na softver automobila skinuo broj prijeđenih kilometara.

Oštećeni je nazvao zaposlenike autokuće u inozemstvu te se požalio na činjenice o stvarnoj kilometraži vozila. No oni su nakon poziva jednostavno blokirali njegov broj telefona i više mu se nisu htjeli javljati na pozive i poruke.

Nesretni 36-godišnjak nije stoga imao drugog izbora nego cijeli slučaj prijaviti policji. Policija je pak potvrdila kako oni sad provode kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kaznena djela prijevare i računalnog krivotvorenja.

Bit će zanimljivo pratiti kako će se cijeli slučaj odviti jer, nažalost, ovo nije prvi slučaj da je kupac automobila prevaren zbog lažne kilometraže, a počinitelji rijetko kada odgovaraju za svoja nedjela.