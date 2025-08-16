Hrvat koji je uhićen na prosvjedima u Srbiji stigao u Hrvatsku

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su da je hrvatski državljanin B.H. (23) sinoć iz Republike Srbije prešao u Republiku Hrvatsku. Njega je jučer ujutro u Srbiji privela policija zbog sukoba s policijom, što je medijima otkrio tamošnji ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i tabloid Informer, koji je sinoć naveo i puno ime hrvatskog državljanina, piše Večernji.

Iz hrvatskog MVEP-a kažu kako je hrvatskom državljaninu prethodno u Republici Srbiji izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana. - Sam hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih - ističu iz MVEP-a.

Ponavljaju da se prije bilo kojeg puta informiraju o preporukama za putovanja koje su dostupne i na njihovim web stranicama. Tako preporuke za Srbiju savjetuju građanima da odgode sva putovanja koja nisu nužna. - MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana - ističu iz MVEP-a.