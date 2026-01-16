Hrvat dobio 356.463,60 eura na Eurojackpotu: "Nisam mogao zaspati..."

Sretni dobitnik iz Požege stigao je u Zagreb na glavnu blagajnu Hrvatske lutrije kako bi preuzeo dobitak od 356.463,60 eura, osvojen u igri Eurojackpot.

Dobitni listić, s pogođenih 5+0 brojeva, uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Stjepana Radića 27 u Požegi. Dobitnik navodi kako redovito sudjeluje u igrama Loto 7, Loto 6 i Eurojackpot, no priznaje da je u jednom trenutku gotovo odustao od igranja.

„Dosad sam brojeve birao prema posebnim datumima, poput rođendana, ali ovaj put sam odlučio sve prepustiti slučaju i odabrao brojeve nasumično“, rekao je.

Za dobitak je saznao putem društvenih mreža, nakon čega je odmah provjerio svoj listić. Emocije su, kako kaže, bile snažne.

„Miješali su mi se šok i nevjerica, pa su krenule suze radosnice. Bio sam uzbuđen i sretan, stalno sam se vraćao provjeravati listić i nisam mogao ni spavati“, ispričao je.

Unatoč velikom dobitku, kaže da će nastaviti redovito igrati i nadati se sreći i ubuduće.

Večeras je na rasporedu novo izvlačenje Eurojackpota, u kojem je glavni dobitak narastao na 33 milijuna eura, dok jackpot u igri Joker iznosi 115 tisuća eura.