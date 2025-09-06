Hrvat (25) u Njemačkoj napao policajce noževima – ranjen je u pucnjavi

Unatoč više upozorenja da se zaustavi, 25-godišnjak nije reagirao, zbog čega je jedan policajac pucao i pogodio ga u gornji dio tijela. Hrvat je teško ozlijeđen, ali nije u životnoj opasnosti, te je prevezen u bolnicu.

Incident se dogodio oko 14:30 sati nakon što je 39-godišnji muškarac pozvao policiju, tvrdeći da je došlo do sukoba s 25-godišnjim susjedom.

Kako doznaje Fenix-magazin, a što je i policija navela, radilo se o sukobu susjeda, tijekom kojeg je mlađi muškarac izvukao dva noža i napao 39-godišnjaka i još jednog susjeda (50), nanijevši im lakše ozljede. Potom je pobjegao s mjesta događaja.

Nekoliko trenutaka kasnije, policija ga je pronašla u blizini, ali je tada situacija eskalirala. Hrvat je navodno krenuo prema policajcima s noževima, zbog čega je došlo do pucnjave. Policija je pokrenula standardnu istragu vezanu uz upotrebu vatrenog oružja.

Sličan slučaj u Ulmu

Istog dana navečer, u Ulmu (Baden-Württemberg), policija je također bila prisiljena upotrijebiti vatreno oružje. Građani su prijavili 37-godišnjeg muškarca koji je mahao nožem na javnoj površini. Kada su policajci stigli, muškarac je nasrnuo na njih, zbog čega je jedan policajac ispalio hitac.

U ovom slučaju napadač nije ozlijeđen, a nakon što su ga svladali, prevezen je u bolnicu na daljnju procjenu. Motiv njegova ponašanja još uvijek nije poznat.