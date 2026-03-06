HRT za snimku Thompsona platio 60 tisuća eura

Prošlo je osam mjeseci od masovnog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, koji je prema procjenama privukao oko pola milijuna posjetitelja. Interes za snimku ovog događaja i dalje je velik, a sada je potvrđeno da je materijal otkupila Hrvatska radiotelevizija (HRT).

Prema informacijama s javne televizije, prijenos koncerta kupljen je za 60.000 eura, uz dodatak PDV-a, no točan datum emitiranja još nije određen.

Već nekoliko dana nakon koncerta najavljivalo se da će snimka biti obrađena u postprodukciji. Direktor Croatia Recordsa, Želimir Babogredac, tada je otkrio da je materijal poslan na doradu, a nagađalo se i da bi se mogao prikazati povodom obljetnice Oluje.

Iz Croatia Recordsa ranije su najavili i izdavanje koncerta na više fizičkih formata – dvostrukom CD-u, Blu-rayu i trostrukom vinilu. No, do danas ta izdanja još nisu dostupna u prodaji. Glavna urednica Croatia Recordsa, Klaudija Čular, potvrdila je da materijal još nije izašao te da je snimku u međuvremenu otkupila HRT.

Informaciju o kupnji potvrdila je i Aleksandra Drobnjak Stepinac s Hrvatske radiotelevizije za Net.hr: „HRT je otkupila snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona za iznos od 60.000 eura plus PDV. Trenutačno još nemamo točan datum emitiranja.“