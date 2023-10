Hripavac se širi još jednim dalmatinskim gradom: Bebe guše od kašlja, ne mogu disati, povraćaju, usporavaju im se srca i moraju u bolnicu.

Hrvatskom se širi hripavac, bolest zbog koje se bebe guše od kašlja, ne mogu disati, povraćaju, usporavaju im se srca i moraju u bolnicu.

Cjepivo za hripavac postoji već 64 godine, no neki su roditelji odlučili da svoju djecu neće cijepiti. Trećom dozom cjepiva u Dubrovniku, koja je obavezna po zakonu, cijepljeno je tek svako treće dijete, javlja RTL. Epidemija škripavca širi se i u Splitu, gdje je 125 zaraženih.

Zbog necijepljenja dolazi do epidemije, o čemu je Index nedavno pisao. Riječ je o zaraznoj bolesti koja zahvaća pluća i dišne putove kod novorođenčadi i dojenčadi. Poznata je i pod imenom pertusis, a uzrokuju je bakterije u ustima, nosu i grlu zaražene osobe.

Infektolog: Ljudi ne shvaćaju koliko je to opasna bolest

Beba od dva mjeseca je u Mostaru umrla od hripavca. "Ovo dijete imalo je i neke druge bolesti i, što je najbitnije, nije bilo cijepljeno s obzirom i na dob - to je dva mjeseca, tako da…", komentirao je za RTL Eniz Čolaković, šef Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a BiH.

Zbog cjepiva danas se rijetko umire od hripavca, ali je problem kada roditelji do prve godine ne cijepe djecu. Još uvijek postoje ljudi koji ne žele cijepiti svoju djecu, iako je to zakonom obavezno.

"Ljudi ne shvaćaju koliko je to opasna bolest jer se loše stvari ili, u najgorem scenariju, smrtni slučajevi ne događaju vama. Odnosno vi tako mislite, dok vas to ne pogodi", rekao je Goran Tešović, pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i specijalist pedijatrijske infektologije.

U Dubrovniku dvoje od troje djece koja moraju biti cijepljena nije dobilo obavezno cjepivo

Podaci pokazuju da neki ne shvaćaju ozbiljnost bolesti - na razini Hrvatske procijepljenost je blizu 95 posto, ali slika u nekim županijama nije dobra.

Prvo osnovno cjepivo i dva obavezna docjepljivanja primi preko 95 posto djece. Daleko najgora je Dubrovačko-neretvanska županija. Prvi put se cijepi manje od 80 posto djece, dok u prvom docjepljivanju broj pada ispod 70 posto. U drugom docjepljivanju broj padne na tek 35 posto djece, doznaje RTL. U toj županiji na samom jugu Hrvatske dvoje od troje djece koja po zakonu moraju biti cijepljena, nije primilo obavezno cjepivo.

"Ovo je, čovjek bi se usudio reći, tragično nisko, ali, čujte, ima još regija i zemalja koje imaju tako nizak postotak. S takvim postotkom procijepljenosti se bilo koja bolest, a pogotovo tako kontagiozna kao što hripavac jest, može lako širiti u populaciji", govori dr. Tešović.

Liječnik: To je problem koji dugo tinja i sad je to kulminiralo

"To je problem koji dugo tinja i sad je to kulminiralo. Malo je reći da me žalosti", kazao je specijalist gastroenterologije Božo Radić. Osim što jug prednjači po nepovjerenju u cjepivo, tamo također vlada veliko nepovjerenje prema struci.

"Roditelji nisu svjesni da je prva godina života vrijeme kada ih treba cijepiti. Jako je važno jer vjerojatno postoje roditelji koji nisu svjesni da se svako odlaganje može skupo platiti", rekla je Goranka Petrović, epidemiologinja HZJZ-a. Ujedno je pozvala roditelje na cijepljenje djece i edukaciju.