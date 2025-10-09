Hrgović odbio meč karijere

Daniel Dubois i Frank Sanchez krenuli su u pregovore za IBF-ov završni eliminator za pojas, a rok za dogovor uvjeta postavljen je do 22. listopada. Pobjednik postaje obvezni izazivač za IBF-ov pojas u vlasništvu Oleksandra Usika, izvijestio je Sky Sports uz potvrdu da su Filip Hrgović, Efe Ajagba, Moses Itauma i Richard Torrez Jr. odbili ponuđeni meč sa Sanchezom.

Upravo se Hrgović smatrao glavnim kandidatom za borbu s Frankom Sanchezom u eliminacijskoj borbi za izazivača za naslov pa ova odluka znači da hrvatski boksač propušta formalni i najbrži put do obvezne izazivačke pozicije kroz IBF-ov poredak. Još uvijek nije poznato zbog čega je Hrgović odbio tu borbu. Iako su mnogi vjerovali da će i Dubois odbiti tu borbu, on vjeruje da bi pobjeda nad Sanchezom znatno povećala njegove šanse za još jedan pokušaj svladavanja Usika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrgović ima dvije opcije

Trenutačna situacija je takva da pobjeda protiv hrvatskog boksača ne donosi prevelik benefit po pitanju rang-ljestvica, dok poraz može mnogo koštati pa je on sada manje poželjan protivnik za velik broj boraca. Također, većina boksača iz samog svjetskog vrha već ima dogovorene mečeve ili planove koji ne uključuju Hrgovića.

Hrgović je posljednju borbu odradio 16. kolovoza kada je svladao Davida Adeleyea, a pritom je zadobio ozbiljnu posjekotinu iznad oka. Taj trijumf naslonio se na pobjedu protiv Joea Joycea ostvarenu 5. travnja ove godine.

IBF-ova dinamika u teškoj kategoriji dodatno je osjetljiva jer Usik, kao neprikosnoveni prvak, balansira obveze prema više organizacija, pa obvezni izazivači i rokovi lako mijenjaju slijed događaja. Upravo zato je završni eliminator najčišći pravni instrument za dolazak do meča za pojas, a odustajanje od takve prilike nerijetko vodi prema duljem čekanju ili ovisnosti o drugim akterima i njihovim planovima.

Pred Hrgovićem su tako sada dvije opcije. Jedna je nadati se eventualnom otkazivanju ili ozljedi koja bi otvorila mjesto u eliminatoru ili prihvatiti slabijeg protivnika manje reputacije kako bi zadržao aktivnost i ostao u ritmu dok ne dođe bolja ponuda, piše Index.