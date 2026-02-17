Hrebak se oglasio: "HSLS ne smatra veličanje ustaštva domoljubljem"

Predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak, oglasio se na Facebooku nakon što je prijetio izlaskom iz vladajuće koalicije zbog snimke u kojoj zastupnik Domovinskog pokreta, Josip Dabro, pjeva stihove koji veličaju Antu Pavelića.

Hrebak je u svojoj objavi podijelio status poduzetnika Thomasa Bauera, koji je među ostalim napisao da su Hrvatima Pavelića nametnuli Hitler, a Tita Staljina, te da nijedan od njih „ne vrijede ni s ljudske ni intelektualne strane“.

„Morao sam ovo podijeliti za sve one koji me kritiziraju da nisam dovoljno domoljuban jer mi u HSLS-u veličanje ustaštva ne smatramo domoljubljem, kao što mi mnogi govore da nisam dovoljno dobar 'drugar'. To je sudbina nas liberala, jednako smo udaljeni i od ljevice i od desnice. Za Liberali - HSLS su i komunizam i fašizam te nacizam totalitarni zločinački režimi i TOČKA“, napisao je Hrebak na Facebooku.

U nastavku objave nalazi se cjeloviti tekst Thomasa Bauera:

„Pavelić nikad nije bil vođa svih Hrvata. Bil je nametnuti pijun vanjske sile, baš kao i Broz. Pavelića je odabral i postavil Hitler, a Broza Staljin. Ova jednostavna istina dovoljna je svakom s tri čiste, da u 2026. godini prosudi o obojici. I jasna je bilo kom moralnom i obrazovanom, bilo di na svijetu.

Koja je šansa da dva najveća monstruma 20. stoljeća, a možda i cijele ljudske povijesti, odaberu likove koji nekaj vrede s ljudske ili intelektualne strane? Apsolutno nikakva.

To ne znači da su svi fanovi te dvojice zločinci, to ne znači čak niti da su zločinci svi borci koji su se borili pod njima. No, jednostavno, ak nemaš demokratski legitimitet, nemreš bit vođa bilo koga. Narod te nije odabral i šlus. Nije to baš nuklearna fizika.

Kaj se tiče 20. stoljeća, Hrvati imaju Radića, Mačeka i Tuđmana. Nema potrebe uplitat bilo kog drugog. To je i političko i moralno samoubojstvo. Istina, niti ta trojica nisu bili savršeni. No upravo traženje savršenstva među ljudima, a političari su samo ljudi, totalitarni je kult ličnosti i zapravo duboko antikršćanski način razmišljanja (kršćani se ne klanjaju ljudima, a još manje političarima). Hvala na pažnji“.