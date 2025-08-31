Hrana koja ubrzava starenje: Ove namirnice mogu uzrokovati bore i beživotnu kožu

Kako godine prolaze, ono što jedemo sve se jasnije odražava na izgledu naše kože. Dok određene namirnice pomažu da ten ostane svjež i elastičan, postoje i one koje ubrzavaju pojavu bora, upala i umornog izgleda lica. Stručnjaci izdvajaju nekoliko skupina hrane koje bi trebalo svesti na minimum ako želimo očuvati mladolikost.

1. Šećer i rafinirani ugljikohidrati

Slatkiši, gazirani sokovi i bijeli kruh potiču proces glikacije – reakciju u kojoj se šećer veže na proteine i oštećuje kolagen, što dovodi do gubitka elastičnosti i nastanka bora. Nutricionistica Samantha Cassetty savjetuje da se posebice izbjegavaju zaslađena pića i kave s aromatiziranim sirupima jer, kako kaže, „štete koži, a nutritivno ne donose ništa“.

2. Prerađena i pržena hrana

Pomfrit, suhomesnati proizvodi i grickalice puni su soli i nezdravih masti, a siromašni vitaminima i antioksidansima. Dermatologinja dr. Kseniya Kobets naglašava da upravo te hranjive tvari pomažu koži u stvaranju kolagena, zacjeljivanju i hidrataciji.

3. Alkohol

Prekomjerno pijenje alkohola vidljivo se odražava na koži – natečenost, duboke bore i isušivanje samo su dio posljedica. Istraživanja pokazuju da osam ili više pića tjedno značajno ubrzava starenje kože. Stručnjaci preporučuju zadržati se na jednom piću dnevno za žene, odnosno dva za muškarce.

4. Višak soli

Previše natrija u prehrani može izazvati zadržavanje tekućine, nadutost i oksidativni stres koji oštećuje stanice kože. Najveći “skriveni” izvori soli su gotovi obroci, kruh, sir, pizza i prerađeno meso.

5. Transmasti

Iako su u mnogim državama zakonski ograničene, transmasti se i dalje mogu pronaći u industrijskoj hrani poput keksa, krafni ili smrznutih pizza. Ako na deklaraciji stoji “djelomično hidrogenirana ulja”, riječ je o sastojku koji razgrađuje kolagen i ubrzava starenje kože.

Što jesti za zdraviju i mladolikiju kožu?

Srećom, postoje i namirnice koje djeluju suprotno – hrane kožu iznutra i pomažu joj da zadrži elastičnost:

Zeleni čaj – bogat polifenolima, hidratizira i štiti kožu.

Zdrave masti – maslinovo ulje i omega-3 masne kiseline smanjuju upale i štite kolagen.

Orašasti plodovi – odličan izvor antioksidansa i zdravih masti.

Bobičasto voće – prepuno vitamina C i polifenola za proizvodnju kolagena.

Voće, povrće i cjelovite žitarice – bogati vlaknima i antioksidansima, podržavaju zdravlje kože i cijelog organizma.

Zaključak stručnjaka je jasan: ono što unosimo na tanjur jednako je važno kao i krema koju nanosimo na lice. Male promjene u prehrani mogu značajno usporiti starenje i pomoći da koža ostane sjajna i zdrava.