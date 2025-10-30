Hrabri Splićanin riskirao na povijesnom pitanju pa ostao bez lijepe svote. Znate li odgovor?

U petoj emisiji nove sezone HRT-ovog kviza “Tko želi biti milijunaš?” vidjeli smo zanimljive i odvažne natjecatelje koji su oduševili publiku i pokazali zavidno znanje. Na vrući stolac nasuprot Tarika sjeli su Biserka Haramina iz Zagreba, Josip Banić iz Splita te Lovro Magdalenić iz Varaždina.

U kvizu provjerite znanje i odgovorite na 12. pitanja postavljenih natjecatelju Josipu Baniću.

Josip Banić iz Splita, bio je drugi natjecatelj u emisiji. Zaposlen je kao zaštitar u hotelu, odbojkaški je sudac te strastveni ljubitelj kvizova. U pratnju je poveo brata Ivana.

Samostalno i točno odgovorio je na prvih osam pitanja i osvojio 1.000 eura. Znao je stih pjesme Dine Merlina i Ivane Banfić, prepoznao Peggy Guggenheim kao kćer biznismena Benjamina Guggenheima te da je humerus nadlaktična kost.

Na devetom pitanju tražila se osoba koja od 2022. dodjeljuje pehar pobjedniku Wimbledona. Josip nije bio siguran te je u pomoć pozvao džokera zovi, prijatelja kvizaša, koji mu je sugerirao kao točan odgovor D: princeza Catherine, uz komentar da nije posve siguran.

Zbog toga se odlučio i za džoker "pola-pola" čime su ostali odgovori kralj Charles i princeza Catherine. Odlučio se za Catherine i time osvojio 2.500 eura i nastavio igru.

Deseto pitanje o udaljenosti između juga Ognjene Zemlje i njemu najbližeg antarktičkog kopna riješio je bez pomoći (“oko 1000 kilometara”) i osigurao minimalno 5.000 eura.

Posljednji džoker "pitaj publiku" zatrebao je na 11. pitanju o Courbetovom djelu "Pogreb u Ornansu". Publika je po 33 % glasova dala za odgovore A i C, Josip je odučio pokušati s C: romantizam i pogodio te osvojio lijepih 10.000 eura!

Ipak, hrabru Josipovu igru zaustavilo je 12. pitanje u kojem se tražio grad u kojem su održane dvije savezničke konferencije 1943. godine. Josip je pokušao opet izazvati malo sreće te riskirao s odgovorom koji ga je "vukao", B: Teheran, no točan je bio Kairo, čime je pao na osvojenih 5.000 eura i završio igru.

Natjecateljica iz prošle emisije Biserka Haramina, otvorila je emisiju s osvojenih 150 eura. Dolazi iz Zagreba, po struci je geolog, a zaposlena je u telekomunikacijama. U slobodno vrijeme voli igrati kvizove i kartati, a nekoć je svirala tamburicu. U pratnju je povela kumče Saru. Prvi je džoker zatrebala na sedmom pitanju u kojem je trebalo prepoznati travestiju koja sadrži pjevanja “Babovanje”, “Mračnjak”, “Krdo”, “Prasak” i “Praznina”. Točno je odgovorila uz pomoć publike koja je najviše glasova, 70 %, dala odgovoru pod A: Smrt Babe Čengićkinje.

“Kojem su jeziku Mali i Burkina Faso posljednjih godina oduzeli status službenog jezika?", glasilo je deveto pitanje koje je riješila uz pomoć džokera zovi, koji joj je sugerirao točan odgovor, A: francuskom – čime je osvojila 2.500 eura. Sreća se osmjehnula Biserki na desetom pitanju - iako nije bila sigurna, nakon džokera "pola-pola", izabrala je odgovor Eugen, odnosno da je to brat Ernesta Fulira iz popularnog serijala Dnevnik velikog Perice i time osvojila minimalno 5.000 eura!

Odličan niz nastavio se i na idućem pitanju u kojem se tražio naziv vladara koji znači "velika kuća". Biserka nije znala odgovor, dvoumila se između šaha i mogula, a na kraju se odlučila za odgovor D: faraon – i točno pogodila! Uz puno sreće osvojila je sjajnih 10.000 eura. Iako je Biserka odustala na 12. pitanju o filmovima Miloša Formana, čime je zadržala 10.000 eura, da je nastavila igru, ponovo bi pogodila odgovor i time povećala iznos!

Na kraju emisije upoznali smo mladog farmaceuta iz Varaždina, Lovru Magdalenića kojeg je u publici bodrio otac Vladimir. Nakon pet točnih odgovora, oglasila se sirena te ćemo Lovru gledati u idućoj emisiji.