Hrabri Omišanin koji je spasio 70 ljudi dobiva prestižno priznanje

U četvrtak, 11. prosinca 2025. godine, u 11 sati, gradonačelnik Omiša dr. Zvonko Močić održat će prijem u Uredu gradonačelnika za sugrađanina Marija Popovca, ovogodišnjeg dobitnika Plave vrpce Vjesnika u pojedinačnoj konkurenciji.

Popovac je nagrađen za izniman pothvat tijekom velikog požara u Marušićima 21. lipnja 2025. godine, kada je svojom gumenom brodicom dugom osam metara evakuirao oko 70 ljudi, među njima velik broj djece, žena i starijih osoba slabije pokretljivosti. U više navrata prevozio ih je s plaže, na koju su se sklonili pred vatrom, do brodova lučkih kapetanija, pomorske policije i MORH-a koji zbog jakog vjetra i plitkog mora nisu mogli pristupiti obali.

Popovac je prema mjestu nesreće krenuo čim je doznao za požar, unatoč buri i činjenici da je plovio područjem rezerviranim za kanadere koji su uzimali vodu za gašenje. Njegov pravovremeni i hrabri čin omogućio je brzu evakuaciju i spas mnogih života.